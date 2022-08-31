Антон Немкин: Наша задача ускорить цифровизацию Прикамья

Антон Немкин.

Умный город - это место, где цифровые технологии делают жизнь населения комфортнее и безопаснее, а управление городским хозяйством - эффективнее.

Чаще всего цифровизация начинается с крупных городов. На развитие ИТ-технологий у небольших муниципалитетов обычно не хватает средств. Поэтому к созданию умных сел необходимо привлекать средства частного бизнеса.

Главным механизмом привлечения частных инвестиций в регионы является государственно-частное партнерство. Но закон сегодня запрещает создавать ИТ- проекты в такой форме на муниципальном уровне.

Устранить эти противоречия должен законопроект, который группа российских сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение в Государственную думу. В нем предлагается принять необходимые поправки в федеральные законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве».

Один из авторов законопроекта, депутат Государственной думы РФ Антон Немкин считает, что цифровые технологии должны внедряться равномерно. И в крупных городах, и в селах. От этого зависит качество жизни людей.

"Проект поможет устранить избыточные барьеры, которые мешают партнерству государства и бизнеса в сфере Умных городов, и позволит реализовывать много новых общественно-значимых проектов. Кроме того, именно местные власти первыми получают от жителей обратную связь по развитию территорий. Муниципалитетам нужна возможность оперативно реагировать на такие запросы и запускать проекты цифровизации городской среды с привлечением частных инвестиций. Например, запускать WiFi-в общественных местах, создавать цифровые платформы по оказанию муниципальных услуг, внедрять системы электронного участия граждан в решении городских вопросов и многое другое", - отметил он.

Предполагается, что внесенный законопроект станет одним из приоритетных при рассмотрении на осенней сессии Госдумы.