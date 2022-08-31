Из-за неадекватного пермяка росгвардейцам пришлось подстрелить его овчарку

Как только дебошир отдал команду «Фас!» и собака бросилась на гвардейцев, прозвучал выстрел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

События, о которых невозможно говорить без слез, произошли на общей лоджии первого этажа в многоэтажке по улице Краснослудская. 12 часов дня, но пьяная компания настолько нервировала жильцов дома, что кто-то из соседей позвонил на «02».

И ведь приехали правоохранители сразу, наряд Росгвардии из двух человек. Сотрудники предложили нарушителям общественного спокойствия разойтись, но 43-летний мужчина заявил, что, если гвардейцы сами не исчезнут, он спустит на них свою немецкую овчарку.

Буяна предупредили о том, что будет применено табельное оружие. Мужик не понял, ушел в квартиру, вывел крупного взрослого пса на ошейнике. Дальше диалог происходил примерно такой: пьяный человек угрожал собакой, а Саймон грозно глядел в глаза гвардейцам, скалился и готовился броситься на людей.

Как только дебошир отдал команду «Фас!» и собака бросилась на гвардейцев, прозвучал выстрел. Пес заскулил, упал, собаку вырвало, было видно, что Саймону очень плохо. Овчарку с тяжелым ранением в голову увезла в ветлечебницу дочь хозяина пса.

В отношении пермяка возбудили уголовное дело, его уже передали в суд.

Александра Юрьева (следователь СО по Орджоникидзевскому району СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело расследовалось по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья» (ч.2 ст.318 УК РФ). Категория преступления - тяжкая, наказание до 10 лет лишения свободы. В данном случае собака расценивается как оружие, которое обвиняемый применил в отношении представителей власти. Мужчина вину признает полностью».

Конечно, никто не хотел убивать собаку! Но в той ситуации, как считают сотрудники Следственного комитета, могли пострадать и другие люди, те же соседи, недовольные шумной компанией, собравшейся на лоджии, если бы вдруг решились сделать замечание.

Саймон, к счастью, выжил, но после операции неизвестно, сможет ли животное полностью оправиться от травм.