Старый план Перми. Фото: архив "КП"

Пермь в 2023 году отметит свой славный юбилей - 300 лет со дня основания. Праздничное настроение, связанное с этим событием, пермяки и гости города уже ощутят в Новогодние праздники. Городской Ледовый городок будет посвящен истории Перми, ее будущему и настоящему.

Гулять и праздновать можно будет целых 9 дней. Согласно постановлению правительства России от 30 августа 2022 года, в Перми, как и во всей стране, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

В майские праздники последует еще одна порция выходных: с 29 апреля по 1 мая 2023 года, с 6 по 9 мая 2023 года.

Кстати, день официального празднования 300-летия пока не определен. Вполне вероятно, это будет конец лета либо начало ноября. Многие факты говорят за выбор ноября, к тому же 4-6 ноября правительство России объявило нерабочими днями.

Другими нерабочими днями в 2023 году станут: 23-26 февраля, 8 марта, периоды - с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня.

Так как в 2023 году нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпадают на воскресенье, их перенесут на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

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