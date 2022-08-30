В Чайковском появилась «Точка входа» в современное искусство

Фото: detstvovfoto.ru

В Чайковском открылась первая выставка современного искусства локальных художников «Точка входа». В ней приняли участие 15 художников, представивших около 200 работ в разных стилях.

Фото: detstvovfoto.ru

Организаторами стали неравнодушные молодые люди, которые захотели преобразовать родной город.

- Мы поняли, что нашему городу не хватает идентичности. И в апреле провели проектный семинар, на котором и было решено создать три проекта, - рассказывает куратор «Точки входа» Дарья Кузнецова. - Одним из них стало создание общественно-культурного центра «Горизонт».

Дарья Кузнецова родилась в Чайковском, закончила исторический факультет МУ по специальности «История искусств», была менеджером в московском Музее современного искусства «Гараж». А сейчас вернулась в родной город.

Еще один куратор выставки - писатель, яркий представитель уличного искусства Максим Яштубаев - учился в Санкт-Петербурге. Сейчас он тоже живет в Чайковском.

После жизни в столицах ребята почувствовали, что в их городе не хватает ярких событий для молодежи. И решили самостоятельно создавать их.

Заброшенное здание кинотеатра «Горизонт», находящееся в самом центре Чайковского, могло бы стать местом для реализации этих проектов. Но пока ребята решили начать с малого. Благодаря спонсорской поддержке они преобразовали старый выставочный центр, находящийся в здании напротив «Горизонта» и открыли там первую выставку.

Фото: detstvovfoto.ru

- Мы хотели создать прецедент, чтобы показать, что можем сделать многое, - объясняет Максим Яштубаев. - Мы постарались оформить пространство так, чтобы было возможно представить и сложные работы - холсты, инсталляции, и небольшие картины. Есть работы с дополненной реальностью, которые надо разглядывать, скачав на смартфон QR-код: смотрим на картину, видим одно, смотрим на смартфон - другое.

- Нам задавали вопрос: «Почему вы думаете, что к вам будут ходить?» - говорит Дарья. - Но мы готовы к диалогу, готовы объединять вокруг себя разных художников.

И на вернисаж пришло более 300 человек, что для Чайковского очень солидно.

Фото: detstvovfoto.ru

Войти в выставочный зал можно через одну из двух «точек входа». В одну дверь заходят те, кто знают и любят современное искусство, и готовы сразу погрузиться в него. Второй вход сначала ведет в залы, где представлены работы в более классическом стиле. Чтобы входящие постепенно знакомились со всем разнообразием современного искусства.

Есть и отдельный стенд, на котором представлены эскизы работ – зарисовки, по которым видно, с чего начинается работа художника. Эти эскизы можно сравнить с картинами, воплощенными на холстах, чтобы зритель видел процесс создания.

Кроме выставки как таковой в центре проводятся перформансы, мастер-классы от художников, лекции по истории искусства, урбанистике, экологии и бизнесу, концерты андеграундных музыкантов Чайковского, аукцион, где зрители смогут купить понравившиеся картины.

- Музей – это не стены, а люди и события, поэтому кроме выставки мы планируем разные мероприятия в городе,- рассказывает Дарья. - Например, Арт-фестиваль, когда художники будут расписывать тепловую подстанцию, создавая репродукцию работы Казимира Малевича «Спортсмены».

Именно эта работа была выбрана для воплощения на стене здания, потому что в Чайковском активно развивается спорт. То есть ребята хотят создавать что-то свое, но не наперекор сложившему облику и стилю города, а дополняя и развивая его.