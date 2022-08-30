Депутат Госдумы Антон Немкин помог собрать в школу детей из Пермского края

Родители приобрели для своих детей канцелярские товары и одежду для школы.

В Чусовом семья, в которой растут три школьника, перед началом нового учебного года осталась практически без средств. Отец не так давно лишился работы, а мама является пенсионеркой. Родители через соцсети обратились за помощью к депутату Государственной думы РФ от Пермского края Антону Немкину, который решил поддержать многодетную семью.

Он выделил чусовлянам подарочный сертификат на покупку школьных принадлежностей. На эти средства родители приобрели для своих детей канцелярские товары и одежду для школы.

- Я стараюсь помогать нуждающимся. Особенно, если это дети. От условий их развития и воспитания зависит будущее нашей страны. Поэтому я надеюсь, что ребята будут хорошо учиться, преодолеют все трудности и выберут правильный путь в жизни, - сказал Антон Немкин.