Субсидированные авиаперевозки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавивция) обновило перечень маршрутов 2022 года в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок.

АВИАКОМПАНИИ – УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Отбор авиакомпаний осуществляется в целях предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета для обеспечения доступности воздушных перевозок населению и формирование региональной маршрутной сети.

Государственная поддержка авиакомпаниям оказывается в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242. В рамках программы субсидирования распределена экономия средств федерального бюджета, образовавшаяся в связи с закрытием аэропортов южной и центральной части России.

В новый перечень маршрутов вошли 448 направлений. В рамках программы увеличена частота и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе.

В отборе приняли участие 16 авиакомпаний: АО «Авиакомпания «Ангара», АО «Авиакомпания «Сибирь», ПАО «Аэрофлот», АО «АК НордСтар», АО АК «Смартавиа», АО «АТК «ЯМАЛ», АО «Ижавиа», АО «Костромское авиапредприятие», АО «КрасАвиа», АО Авиакомпания «ИрАэро», АО «ЮВТ АЭРО», АО «Ютэйр», ООО «Авиакомпания «Икар», ООО «Авиапредприятие «Северсталь», ООО «Северный Ветер», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ ИЗ ПЕРМИ ПО ПРОГРАММЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Соглашения о предоставлении субсидий в целях осуществления воздушных перевозок из Перми заключили с семью авиакомпаниями по нескольким маршрутам.

АО «Ред Вингс»

Маршрут «Пермь-Астрахань» с 05.01.2022 по 31.05.2022. Софинансирование Пермским краем и Атраханской областью по 30,5%.

Маршрут «Пермь-Волгоград» с 01.01.2022 по 31.03.2022. Софинансирование Пермским краем и Волгоградской областью по 30,5%.

Маршрут «Пермь-Калининград» с 01.01.2022 по 30.04.2022. Софинансирование Пермским краем 50%.

Маршрут «Пермь-Краснодар» с 01.01.2022 по 31.03.2022. Софинансирование Пермским краем 61%.

Маршрут «Пермь-Махачкала» с 08.01.2022 по 31.03.2022. Софинансирование Пермского края и Республикой Дагестан по 30,5%.

Маршрут «Пермь-Мурманск» с 03.01.2022 по 31.05.2022. Софинансирование Пермского края 61%.

Маршрут «Пермь-Омск» с 01.01.2022 по 31.03.2022. Софинансирование Пермского края 30,5% и Омской областью 30,5%.

Маршрут «Пермь-Уфа» с 11.01.2022 по 31.03.2022. Софинансирование Пермским краем и Республикой Башкортостан по 30,5%.

ООО «Авиакомпания "Икар"»

Маршрут «Пермь-Астрахань» с 01.07.2022 по 31.12.2022. Софинансируется Пермским краем и Астраханской областью по 30.5%.

Маршрут «Пермь-Волгоград» с 01.07.2022 по 14.09.2022. Софинансирование Пермским краем и Волгоградской областью по 30.5%.

Маршрут «Пермь-Волгоград» с 15.09.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермским краем 61%.

Маршрут «Пермь-Калининград» с 01.07.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермского края 50%.

Маршрут «Пермь-Мурманск» с с 01.07.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермского края и Мурманской областью по 30.5%.

Маршрут «Пермь-Самара» с 15.09.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермского края и Самарской области по 30.5%.

Маршрут «Барнаул-Пермь» с 01.07.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермским краем 61%.

Маршрут «Владикавказ-Пермь» с 01.07.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермским краем 61%.

Маршрут «Нижний Новгород - Пермь» с 01.07.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермским краем 61%.

АО «Авиакомпания АЗИМУТ»

Маршрут «Пермь-Махачкала» с 15.07.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермским краем и Республикой Дагестан по 30,5%

Маршрут «Пермь - Минеральные Воды» с 01.01.2022 по 30.04.2022. Софинансирование Пермским краем 61%

Маршрут «Пермь - Минеральные Воды» с 01.10.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермским краем 61%.

Маршрут «Пермь - Ростов-на-Дону» с 01.01.2022 по 30.04.2022. Софинансирование Ростовской областью и Пермским краем по 30,5%.

АО Авиакомпания «ИрАэро»

Маршрут «Пермь-Самара» с 01.01.2022 по 31.03.2022. Софинансирование Пермским краем и Самарской областью по 30,5%.

ПАО «Авиакомпания "ЮТэйр"»

Маршрут «Пермь-Сургут» с 02.01.2022 по 31.12.2022. Софинасирование Пермского края и Тюменской области 50%.

Маршрут «Пермь-Уфа» с 01.09.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермского края и Республики Башкортостан по 30,5%.

Маршрут «Тюмень-Пермь» с 01.01.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермского края и Тюменской области 61%.

АО «ЮВТ АЭРО»

Маршрут «Казань-Пермь» с 02.01.2022 по 31.05.2022, с 01.09.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Пермским краем и Республикой Татарстан по 30,5%.

АО «Авиакомпания "Сибирь"»

Маршрут «Новосибирск-Пермь» с 01.01.2022 по 30.04.2022. Софинансирование Новосибирской областью и Пермский край больше 60%.

Маршрут «Новосибирск-Пермь» с 01.10.2022 по 31.12.2022. Софинансирование Новосибирской областью и Пермским краем по 30,5%.

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