Ваш малыш будет самым модным

Удобно, что в одном месте ребенку можно купить практически все, что ему необходимо. Фото: «Солнечный миф».

- Поздравляем с рождением малыша! - после этих радостных слов молодых родителей ждет много радостных и приятных хлопот.

Маме с папой нужно обустроить детскую комнату, приготовить первые игрушки, приданое… Важно, чтобы одежда для маленького была удобная, комфортная и не мешала растущему малышу познавать мир.

Решить проблему родителей с качественной одеждой для любимых деток поможет пермская компания «Солнечный миф». Здесь можно встретить шикарный выбор изделий собственного производства, как для самых маленьких, так и для детишек постарше.

- Раньше мы отшивали изделия до 110-го роста, и совсем недавно увеличили размерный ряд, в некоторые изделия добавили 116-, 122- и 128-ростовки, и теперь мы с вами до самой школы, - говорят сотрудники компании «Солнечный миф». - Немаловажно, что цена на все изделия адекватная. Для удобства наших клиентов в городе работает целая сеть фирменных магазинов, их 14, они есть в каждом районе Перми. Покупателей всегда ждут вежливые, внимательные и квалифицированные продавцы, которые помогут сделать родителям правильный выбор.

Вся детская одежда, что продается в этой сети фирменных магазинов, сертифицирована, а значит, безопасна для вашего малыша. Фото: «Солнечный миф».

Удобно, что в одном месте ребенку можно купить практически все, что ему необходимо. Причем по выгодным ценам.

У вас только появился малыш? Для новорожденных в продаже уже появилась утепленная одежда на осень.

Малыш подрос? Ему пора примерять майки, трусики, нагрудничики или веселые пижамки.

Похолодало? В продаже всегда есть штанишки, кофты и свитера.

Для познавательных прогулок на улице в пермской компании детской одежды производят демисезонные комбинезоны. Также удобно, что в продаже в магазинах этой сети есть головные уборы и перчатки от российских производителей детской одежды.

Вы готовитесь в садик? Заглядывайте в знакомый магазин за шортами, футболками и платьишками. Малышу в такой одежде всегда будет комфортно. А сами дошколята обожают наряды этой компании, в том числе и за то, что могут выбрать удобные футболки с изображениями своих любимых мультяшных героев.

Малышу в такой одежде всегда будет комфортно. Фото: «Солнечный миф».

Все, кто уже одевал здесь своего малыша, знают, что «Солнечный миф» - это магазины удобства. Здесь можно приобрести практически весь ассортимент для своего любимого чада, не бегая по различным магазинам. А это очень важно для родителей маленьких непосед!

«Очень рада, что магазин открылся очень близко к дому. Уже совершила там покупочки и получила скидочную карту. Консультант - очень милая девушка», «Магазин очень уютный и милый. Купили в нем несколько вещей, понравилось все», «В магазине рядом с моим домом работает очень квалифицированный и добрый продавец. Я в первый раз беременна, она все рассказала, показала, объяснила. Супер! Премию ей», «Спасибо продавцу за полезные советы и помощь в выборе вещей. Сервис на высшем уровне. Очень приятно приходить в ваш магазин, зная, что продавец во всем поможет. Уходишь с улыбкой и прекрасным настроением. И покупками!», - такие отзывы пишут на странице пермской сети магазинов детской одежды благодарные покупательницы.

Важно: вся детская одежда, что продается в этой сети фирменных магазинов, сертифицирована, а значит, безопасна для вашего малыша.

Посмотреть полный ассортимент детской одежды можно на сайте магазина.

А узнать отклики мам, которые уже не первый год одевают здесь своих малышей, можно в группе компании «ВКонтакте».