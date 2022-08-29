Искусство приезжает к жителям Прикамья «на дом»

Фото: Чайковский центр развития культуры

Если раньше жители небольших сел и деревень Чайковского городского округа, где нет своих домов культуры, чтобы посмотреть кино или послушать концерт, ездили в Чайковский или хотя бы в соседнее село, то теперь искусство само будет приезжать к ним: на этой неделе Чайковский центр развития культуры получил автоклуб, который позволит организовывать культурно-досуговые мероприятия в деревнях округа.

Передвижной клуб культуры и досуга размещается в специально оборудованном автобусе ПАЗ.

- Автоклуб очень многофункциональный, - рассказывает директор МАУК «Чайковский центр развития культуры» Ольга Синицкая. - В нем 23 места, есть багажный отсек для видео-, звуковой и световой аппаратуры, техники для демонстрации видео, передач спутникового телевидения и кинопоказов. А после того, как оборудование достается, багажное отделение превращается в гримерку для артистов.

Фото: Чайковский центр развития культуры

Автоклуб оснащен сценой с навесом площадью шесть на шесть метров. Она автономна, поэтому после ее установки на площади села автобус может отъехать в сторону, чтобы звуки концертной программы не мешали зрителям, которые будут смотреть фильмы в самом автоклубе. Автобус оборудован не только кинопроектором и экраном, но и генератором, поэтому ему не надо будет подсоединяться к деревенской электросети. Показывать фильмы можно хоть в чистом поле.

- Установка оборудования и развертывание сцены занимает 50 минут, мы уже все осмотрели, проверили, - улыбается Ольга Сииицкая. – Так что 2 сентября отправимся в первую поездку - в село Завод Михайловский.

Каждое выездное мероприятие автоклуба может включать в себя концертную программу, кинопоказ, презентацию книг из Чайковской модельной библиотеки, различные мастер-классы.

- В Чайковском округе благодаря нацпроекту «Культура», а также президентским и губернаторским грантам, открыто 8 ремесленных мастерских, которые находятся в разных населенных пунктах, а также в центре ремесел при Чайковском центре развития культуры, - объясняет директор центра. - Очень развито ткачество, деревообработка, изготовление берестяных изделий, роспись. Мы планируем вывозить ремесленников, занимающихся этими направлениями, в отдаленные точки округа.

Заинтересовались участием в поездках с автоклубом многие творческие коллективы: почему бы и не поездить по деревням, не показать себя новым зрителям.

- Ежегодно мы планируем проводить по сто выездных мероприятий, - рассказывает Ольга Синицкая. - В день мы можем устраивать до трех выездов в разные деревни. Еще до получения автоклуба мы заранее списались со старостами деревень, чтобы определить, когда им будет удобнее принять автоклуб. Сейчас составляем график поездок до конца года.

Автоклуб приобретен благодаря нацпроекту «Культура» при поддержке краевого минкульта, одной из целей которого является повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Стоит автоклуб 7 миллионов 390 тысяч, 4 с половиной миллиона поступило из федерального бюджета, остальные деньги – из краевого и местного бюджетов.

Чайковский автоклуб – уже четвертый в Пермском крае. Еще три действуют в Чусовом, в Лысьве и в ПДНТ «Губерния». Все они пользуются большой популярностью. За первые семь месяцев 2022 года автоклуб ПДНТ «Губерния» побывал в 17 территориях края, дал 68 концертов, которые посетили более пяти тысяч зрителей. 72 выездных мероприятия провел автоклуб Лысьвы, их увидели 17 с половиной тысяч человек. Более десяти тысяч зрителей из 15 сельских населенных пунктов и 11 микрорайонов побывали на концертах, организованных автоклубом Чусового.

- Наша задача — сделать так, чтобы в любой точке края жизнь была максимально приближена к лучшим стандартам в медицине, образовании и культуре, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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