«Корабль поэтов» открыл путь на «Компрос»

Фестиваль «Компрос» проходит в Перми с 2014 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

150 поэтов и любителей поэзии отправились в субботу в путешествие по Каме на «Корабле поэтов». Это мероприятие открыло традиционный литературный фестиваль «Компрос», который проходит в Перми с 2014 года.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фестиваль «Компрос» и начинался с «Корабля поэтов», - рассказал художественный руководитель фестиваля Борис Эренбург. - На него приезжают поэты из разных городов, в том числе из Перми. Каждый год на корабле собираются около 150 человек – те, кто читает стихи и те, кто их слушает. Мы следим за литературным процессом на уровне страны, выбираем наиболее интересных, на наш взгляд, поэтов и приглашаем на фестиваль.

Борис Эренбург Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На теплоходе прошел «Парад презентаций», на котором поэты представили свои издания, чтобы каждая книга могла найти своего читателя.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Московский поэт Андрей Родионов представил книгу «Флажок», в которой собраны стихи за последние десять лет. Эти тексты носят дневниковый, свидетельский характер.

Андрей Головин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- «С причала рыбачил апостол Андрей», -

Услыхал я, выходя из метро «Марксистская»

Может быть, от того, что и сам я Андрей,

Обратила внимание композиция…

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ольга Абатурова прочитала стихи из книги «СтихоТворения»

Ольга Абатурова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сесть в трамвай и уехать в Тибет

Помолчать, а потом умереть А потом...

Пусть всё будет, как было

До того, как тебя не любила.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жить страшно после половины,

Прожитого не так, не сяк,

Пора обрезать пуповину,

Но это кажется косяк.

Еще без мамы не умею,

без папы трудно – научусь

Стою у Камы, каменею,

Мне жизнь моя не по плечу.

«В ветвях луны запуталась земля и белым светом сердце пронизает». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поэт Вячеслав Хисамутдинов:

Вот ты стоишь, как в Судный день, один

На ветром обдуваемой Голгофе.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но и кроме «Корабля поэтов» два фестивальных дня были наполнены интересными мероприятиями. Состоялась литературная игра «ЛитраБол» - аналог «Мозгобойни», в которой акцент сделан на литературную тематику. Прошел поэтический слэм, на котором поэты соревновались в декламации собственных стихов, поднимая острые темы.

Выступала группа "Ба-Ба-Ту" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Состоялся конкурс видеоклипов на стихи собственного сочинения «Третий глаз», в нем приняли участие поэты со всей страны около семидесяти участников из разных городов России и Белоруси. Московский поэт Кирилл Корчагин, соавтор учебника «Поэзия» провел мастер-класс для тех, кто хочет научиться читать стихи и понять, что такое поэзия.

Закрылся фестиваль «Компрос» концертом группы «Смирный и друзья».

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Компрос» был организован Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке Министерства культуры Пермского края.