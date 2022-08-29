«Корабль поэтов» открыл путь на «Компрос»

Фестиваль «Компрос» проходит в Перми с 2014 года.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
150 поэтов и любителей поэзии отправились в субботу в путешествие по Каме на «Корабле поэтов». Это мероприятие открыло традиционный литературный фестиваль «Компрос», который проходит в Перми с 2014 года.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Фестиваль «Компрос» и начинался с «Корабля поэтов», - рассказал художественный руководитель фестиваля Борис Эренбург. - На него приезжают поэты из разных городов, в том числе из Перми. Каждый год на корабле собираются около 150 человек – те, кто читает стихи и те, кто их слушает. Мы следим за литературным процессом на уровне страны, выбираем наиболее интересных, на наш взгляд, поэтов и приглашаем на фестиваль.
Борис Эренбург
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На теплоходе прошел «Парад презентаций», на котором поэты представили свои издания, чтобы каждая книга могла найти своего читателя.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Московский поэт Андрей Родионов представил книгу «Флажок», в которой собраны стихи за последние десять лет. Эти тексты носят дневниковый, свидетельский характер.
Андрей Головин
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- «С причала рыбачил апостол Андрей», -
Услыхал я, выходя из метро «Марксистская»
Может быть, от того, что и сам я Андрей,
Обратила внимание композиция…
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ольга Абатурова прочитала стихи из книги «СтихоТворения»
Ольга Абатурова
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сесть в трамвай и уехать в Тибет
Помолчать, а потом умереть А потом...
Пусть всё будет, как было
До того, как тебя не любила.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жить страшно после половины,
Прожитого не так, не сяк,
Пора обрезать пуповину,
Но это кажется косяк.
Еще без мамы не умею,
без папы трудно – научусь
Стою у Камы, каменею,
Мне жизнь моя не по плечу.
«В ветвях луны запуталась земля и белым светом сердце пронизает».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Поэт Вячеслав Хисамутдинов:
Вот ты стоишь, как в Судный день, один
На ветром обдуваемой Голгофе.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Но и кроме «Корабля поэтов» два фестивальных дня были наполнены интересными мероприятиями. Состоялась литературная игра «ЛитраБол» - аналог «Мозгобойни», в которой акцент сделан на литературную тематику. Прошел поэтический слэм, на котором поэты соревновались в декламации собственных стихов, поднимая острые темы.
Выступала группа "Ба-Ба-Ту"
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Состоялся конкурс видеоклипов на стихи собственного сочинения «Третий глаз», в нем приняли участие поэты со всей страны около семидесяти участников из разных городов России и Белоруси. Московский поэт Кирилл Корчагин, соавтор учебника «Поэзия» провел мастер-класс для тех, кто хочет научиться читать стихи и понять, что такое поэзия.
Закрылся фестиваль «Компрос» концертом группы «Смирный и друзья».
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Компрос» был организован Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке Министерства культуры Пермского края.