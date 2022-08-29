Пермские призеры конкурсов и олимпиад по программированию рассказали секрет успешного старта в IT-сфере

IT-специалист - одна из самых популярных и востребованных профессий. А программирование уже сейчас стало необходимым навыком для успешного будущего. Сегодня мы берем интервью у двух талантливых школьников, которые неоднократно становились призерами конкурсов и олимпиад по программированию, чтобы узнать их секрет успешного старта в IT-сфере.

Вероника Самойлова и Михаил Тихонович, ученики детского центра CREDOkids.

- Здравствуй, Вероника. Не могла бы ты для начала рассказать нашим читателям, с чего началось твое увлечение программированием?

- Еще в детском саду я увлеклась робототехникой. На занятиях в кружке мы собирали модели из конструктора и создавали алгоритм с помощью компьютера, который «оживлял» нашу поделку. Так я заинтересовалась компьютерными программами, и родители записали меня на курс программирования в центр CREDOkids, где занимаюсь уже три года.

- Какой победой ты гордишься больше всего? Почему именно этой?

- Я стала победителем в региональной олимпиаде по программированию Digital Wave. Это было очень интересно и сложно, ведь олимпиада состояла из нескольких этапов. Я горжусь, что справилась и заняла 1-е место среди большого количества участников.

- Программирование - достаточно сложная область, и чаще программистами становятся мальчики. Что ты об этом думаешь?

- В современных IT-компаниях работает очень много девушек-программистов, и они ни в чем не уступают противоположному полу. Я думаю, дело не в том, кто ты: мальчик или девочка, а в твоем желании заниматься программированием и усердно работать.

- Миша, а что тебя мотивирует заниматься, изучать новые программы и создавать сложные проекты?

- Программирование может пригодиться в дальнейшей жизни, этим можно зарабатывать, а также можно разработать что-то полезное для людей.

- Расскажи о своем любимом проекте или игре, какую пользу он может принести?

- Мой любимый проект об универсальном автомобиле-трансформере, который я создал для конкурса Sk kids challenge от Сколково. Я создал игру, в которой виртуальная машина может буквально все: летать, плавать, проходить различные препятствия, подстраиваться под условия местности. Такая машина была бы полезна для путешествий и на военной службе.

- Как твое увлечение влияет на школьную успеваемость?

- Я успеваю и хорошо учиться, и заниматься программированием, и профессионально заниматься плаванием.

- Поделись, над каким проектом ты работаешь сейчас?

- Сейчас я снова участвую в конкурсе от Сколково и работаю над созданием игры-симулятора на платформе Roblox.

- Ребята, какие советы вы можете дать детям и даже взрослым, которые только начинают свой путь в IT?

- Программировать - не так-то просто, как кажется, но и не слишком сложно, главное - не лениться и усердно работать, тогда все получится! Начните с простых инструментов, например, Scratch. Ставьте себе цели и достигайте их.

В конце нашего интервью ребята поделились своими планами на будущее.

- Я бы хотела работать в IT-компании, связанной с умным домом. А еще меня вдохновляет мой преподаватель по программированию. Может быть, и я в будущем буду учить ребят этому интересному делу.

- Я хотел бы создать популярную игру или полезное приложение для спорта, а еще хочу стать олимпийским чемпионом по плаванию.

Программированием ребята занимаются в центре CREDOkids у педагога Елены Юрьевны Ивенских. Елена Юрьевна не только готовит будущих «айтишников», но и сама побеждает во всероссийских педагогических конкурсах. А еще она является организатором олимпиад по цифровой грамотности «Цифровое будущее».

Если вы тоже хотите, чтобы ваш ребенок начал осваивать программирование, в центре CREDOkids обучают по нескольким программам, которые подойдут для детей от 7 до 12 лет.

https://credokids.ru/pro

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