5 команд сражались за титул Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Любит русский люд окрошку! – громко провозгласила со сцены ведущая.

И в самом деле, любит. Пятый городской фестиваль окрошки, организованный «Комсомольской правдой», собрал на набережной Камы несколько сотен зрителей.

Воскресный день не подвел. Погода стояла жаркая и солнечная, и ощущение праздника возникало у всех, кто пришел на фестиваль.

Работа кипит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На площадке перед главным амфитеатром исполняли зажигательные танцы юные участники ансамбля «Непоседы». На сцене выступал прославленный хор «Млада». Привлеченные любимыми песнями в исполнении красивых голосов, пермяки со всей набережной стягивались к амфитеатру.

Хлебная тарелка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Важно разгуливали ростовые куклы Конь и Корова, а малыши – и не только они – в очередь выстраивались, чтобы сфотографироваться с ними. Игровую зону устроило агентство «Праздник плюс».

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но главное действие – это было, разумеется, приготовление окрошки. В состязании участвовали пять команд, каждая из которых подготовила для фестиваля собственную песню или речевку, а также секретный ингредиент для окрошки. Ведь одним из критериев для победы была оригинальность рецепта.

А общим компонентом для всех окрошечных рецептов стала заправка майонезом "Ряба" - не просто вкусным, но еще и созданным из натуральных продуктов.

Дружный коллектив Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В команду «Аленушкины сказки» вошли любительницы путешествий – так представила их капитан Елена Иосько. А свою окрошку они приготовили на коми-пермяцком квасе.

Команда «ТРЕК», представляющая одноименную производственно-торговую компанию, на фестивале окрошки была уже не первый раз. В качестве «изюминки» для своего блюда они приготовили клюкву.

В предвкушении победы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чисто мужская команда «Спейс Джем» представляла ресторан «Кама», ее капитаном стал Максим Арапов.

Команда турагентства «Планета» решила удивить жюри низкокалорийной окрошкой – без картофеля.

Теперь можно и отдохнуть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конечно, свою команду подготовил и организатор фестиваля – «Комсомолка». Их кулинарным секретом стало… отсутствие кваса в окрошке. Свое блюдо девушки из команды «Знак качества» заправили кефиром и минералкой. Кефир, кстати, предоставил партнер фестиваля – Нытвенский маслозавод. Этот рецепт принес «комсомольской команде» диплом «За самую богатырскую окрошку».

Ловкость рук и огурчик нарезан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Победителем фестиваля жюри признало «Аленушкины сказки», им вручили диплом «За самую благодатную окрошку». Второе место – у команды «Планета», третье – у команды «ТРЕК».

Музыка и песни лились рекой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А после того, как требовательное жюри оценило приготовленные блюда, в дело вступили зрители. Они с аппетитом дегустировали окрошку. Съели все подчистую – а это ли не главное признание для любого повара!

Слезы радости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот и победители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Партнерами фестиваля окрошки выступили:

Чайковская птицефабрика

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Майонез Ряба: Вкус Дома - много лет на вашем столе!

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Маслозавод Нытвенский - все лучшее из молока!

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