5 команд сражались за титул
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Любит русский люд окрошку! – громко провозгласила со сцены ведущая.
И в самом деле, любит. Пятый городской фестиваль окрошки, организованный «Комсомольской правдой», собрал на набережной Камы несколько сотен зрителей.
Воскресный день не подвел. Погода стояла жаркая и солнечная, и ощущение праздника возникало у всех, кто пришел на фестиваль.
Работа кипит
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На площадке перед главным амфитеатром исполняли зажигательные танцы юные участники ансамбля «Непоседы». На сцене выступал прославленный хор «Млада». Привлеченные любимыми песнями в исполнении красивых голосов, пермяки со всей набережной стягивались к амфитеатру.
Хлебная тарелка
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Важно разгуливали ростовые куклы Конь и Корова, а малыши – и не только они – в очередь выстраивались, чтобы сфотографироваться с ними. Игровую зону устроило агентство «Праздник плюс».
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Но главное действие – это было, разумеется, приготовление окрошки. В состязании участвовали пять команд, каждая из которых подготовила для фестиваля собственную песню или речевку, а также секретный ингредиент для окрошки. Ведь одним из критериев для победы была оригинальность рецепта.
А общим компонентом для всех окрошечных рецептов стала заправка майонезом "Ряба" - не просто вкусным, но еще и созданным из натуральных продуктов.
Дружный коллектив
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В команду «Аленушкины сказки» вошли любительницы путешествий – так представила их капитан Елена Иосько. А свою окрошку они приготовили на коми-пермяцком квасе.
Команда «ТРЕК», представляющая одноименную производственно-торговую компанию, на фестивале окрошки была уже не первый раз. В качестве «изюминки» для своего блюда они приготовили клюкву.
В предвкушении победы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чисто мужская команда «Спейс Джем» представляла ресторан «Кама», ее капитаном стал Максим Арапов.
Команда турагентства «Планета» решила удивить жюри низкокалорийной окрошкой – без картофеля.
Теперь можно и отдохнуть
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Конечно, свою команду подготовил и организатор фестиваля – «Комсомолка». Их кулинарным секретом стало… отсутствие кваса в окрошке. Свое блюдо девушки из команды «Знак качества» заправили кефиром и минералкой. Кефир, кстати, предоставил партнер фестиваля – Нытвенский маслозавод. Этот рецепт принес «комсомольской команде» диплом «За самую богатырскую окрошку».
Ловкость рук и огурчик нарезан
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Победителем фестиваля жюри признало «Аленушкины сказки», им вручили диплом «За самую благодатную окрошку». Второе место – у команды «Планета», третье – у команды «ТРЕК».
Музыка и песни лились рекой
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А после того, как требовательное жюри оценило приготовленные блюда, в дело вступили зрители. Они с аппетитом дегустировали окрошку. Съели все подчистую – а это ли не главное признание для любого повара!
Слезы радости
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А вот и победители
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Партнерами фестиваля окрошки выступили:
Чайковская птицефабрика
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Майонез Ряба: Вкус Дома - много лет на вашем столе!
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Маслозавод Нытвенский - все лучшее из молока!
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