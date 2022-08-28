Дмитрий Медведев провел в Перми совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса

Дмитрий Медеведев провел в Перми совещание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 27 августа, в Перми побывали заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. Поводом для их визита стали вопросы развития оборонно-промышленного комплекса.

Высокие гости побывали на двух крупнейших оборонных предприятиях Перми: «Мотовилихинских заводах» и Пермском пороховом заводе. Они прошли по заводским цехам, познакомились с выпускаемой здесь военной техникой.

А затем Пермь стала площадкой для совещания по вопросам ОПК. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте»

«Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий», - написал он.

Ранее, по словам Дмитрия Медведева, они с Денисом Мантуровым провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы работы ВПК и обеспечения поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил России.

Визит Дмитрия Медведева в Пермь далеко не первый. В апреле 2019 года он посетил пермскую клиническую поликлинику №2 и технопарк MORION DIGITAL, побывал на производстве Промоботов.

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