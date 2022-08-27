Фото: Личная страница Кати IOWA в соцсетях

Популярная певица Екатерина Иванчикова, известная под творческим псевдонимом Катя IOWA, в Перми 27 августа участвовала в записи саундтрека к фильму «Куриный бог» (0+). Съемки видео проходили на площадке частной филармонии «Триумф».

Фото: Личная страница Кати IOWA в соцсетях

В Пермь певица приехала в прошедшую пятницу. За эти два дня Катя IOWA успела втянуться в творческий процесс, а также увидеть знаковые арт-объекты города и сделать классные фотки с крыши дома на Компросе.

Фото: Личная страница Кати IOWA в соцсетях

Кстати, многие пермяки не замечают красоту и уникальность своего города. Об этом мы вспоминаем, когда Пермью восхищаются наши гости. Пример тому «Пермские ворота», от которых Катя осталась в полном восторге и выбрала чудесный ракурс под квадратом пермской «табуретки».

«Я в Перми! Снимаем видео на саундтрек к фильму «Куриный бог». По сюжету встречаюсь со своей внутренней девочкой, которую принимаю, прощаю и купаю в любви. Это так смэтчилось с моими переживаниями детства о дне рождения», - пишет в своем инстаграм Катя IOWA.

Фото: Личная страница Кати IOWA в соцсетях

Короткометражный фильм рассказывает о состоявшейся в карьере Полины (роль исполняет Яна Поплавская). Она принимает решение усыновить ребенка-сироту (Данила Кузнецов). На пути к своей цели ей предстоит столкнуться с сомнениями окружающих, бюрократией чиновников, переосмыслить отношения со взрослым сыном и поверить в чудо.

Режиссёр фильма Александр Ермолин, победитель питчинга фестиваля «Лампа» прошлого года. Главным местом съемок короткометражки детский Новый город «Дружный», в котором проходят смены с инновационными программами для детей и подростков с разными способностями и потребностями.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru