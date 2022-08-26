Исполнителя заказного убийства матери и ребенка арестовали в Перми

Когда подозреваемого под конвоем вели в зал суда, он сильно прихрамывал, а под глазом у него красовался большой синяк. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловском суде Перми прошло заседание по выбору меры пресечения для 40-летнего мужчины, задержанного по подозрению в «Убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего». По версии следствия, жертвами стали 45-летняя жительница Башкирии и ее пятилетняя дочь.

17 августа женщина ребенком приехала в Пермь к давней подруге погостить. Планировала отдохнуть пару дней, но практически сразу связь с ней пропала. Была недоступна и девочка, которая часто сидела в онлайне и играла в компьютерные игры на планшете. Родные переживали и обрывали трубку у пермячки.

- Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении, - сбивчиво объяснила родным Майя. – Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю.

А потом пермячка и вовсе перестала отвечать на звонки. Но после заявления, написанного родственниками пропавших, женщина призналась, что заказала убийство давней подруги своему 40-летнему знакомому. Следователи опубликовали его фото. Судя по количеству татуировок на теле, подозреваемый был неоднократно судим, и долгое время отбывал наказания в местах лишения свободы.

Свое преступление они тщательно готовили. Преступная парочка сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, в него привезли женщину и ребенка, а после убийства вывезли их тела на автомобиле и закопали в лесном массиве неподалеку. Сейчас следователи разбираются в мотивах этого жестокого двойного убийства.

Заседание по выбору меры пресечения предполагаемому исполнителю убийства проходило в Свердловском суде Перми. Судья не пустил в зал журналистов, так как в деле фигурирует несовершеннолетний ребенок. Адвокат и следователь, пришедшие на заседание тоже были немногословны.

- Мы не уполномочены что-либо комментировать, - ответили они.

Когда подозреваемого под конвоем вели в зал суда, он сильно прихрамывал, а под глазом у него красовался большой синяк. Мужчина прятал лицо от камер.

- Вы признаете свою вину? – спросили мы его, в тот момент, когда конвоиры вели мужчину в зал суда, но задержанный промолчал.

Решение об аресте судья приняла достаточно быстро, в совещательной комнате она находилась не более получаса. В итоге суд принял решение об аресте на два месяца.

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