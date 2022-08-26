Дмитрий Малютин: Половина городского бюджета направлена на развитие детских садов и школ

Фото: Пермская городская дума

- 1 сентября в Перми откроют двери для ребят 98 школ, 79 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования, - сообщил заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов на заседании городской Думы во время традиционного «Часа депутата».

В школах появятся советники по воспитанию

Накануне нового учебного года депутаты заслушали отчет о готовности пермских образовательных учреждений. Вице-мэр сообщил, что сейчас три школы - №21, №22 и №77 - закрыты на ремонт, остальные школы прошли приемку. Все они оснащены видеонаблюдением, имеют паспорта безопасности.

Всего в этом году на развитие сети образовательных организаций было потрачено около 3 миллиардов рублей. Сейчас, по словам Алексея Грибанова, в Перми ведется строительство нового корпуса гимназии №17, который откроется уже в этом году. А в будущем году примут учеников новые корпуса школы «Точка» на бульваре Гагарина, 75а и гимназии №33 на улице Островского, 68, реконструируемое здание на улице Целинной, 15, новая школа на улице Холмогорской, 2ж и «Техно-школа им. Савиных» в поселке Новые Ляды.

Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Грибанов отметил, что сейчас пермские школы обеспечены учителями на 98 процентов. Ежегодно на работу приходят около 300 молодых специалистов.

- Обеспечить школу кадрами - это задача ее директора, - рассказал Алексей Грибанов. - Есть школы, где 100 процентов учителей, а есть школы, даже в центре, где их не хватает. Чтобы исправить ситуацию, мы ведем работу с Пермским гуманитарно-педагогическим университетом по организации целевого набора. Вуз выпускает молодых учителей тех специальностей, которые необходимы пермским школам.

Также он сообщил, что с начала учебного года во всех пермских школах появятся советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

- Их главная задача - вовлечение школьников в молодежные организации, отметил вице-мэр. - Для координации их деятельности на базе городского Дворца творчества будет создан муниципальный центр. А в каждой школе будут открыты Центры детских инициатив.

Не было забыто и дошкольное образование. В этом году на улице Сапфирной в микрорайоне Ива будет открыт детский сад «Эрудит». А на будущий год запланировано открытие садика «Гармония» в жилом комплексе «Арсенал».

- Достижения у нашей отрасли образования есть, это очевидно, - подвел итоги отчета председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Оснащение новых школ просто замечательное. Очень хорошо продвинулись по обеспечению безопасности детей. Конечно, место для конструктивной критики всегда есть, но сейчас это уже локальные вопросы. А вот что касается системных задач - для депутатов важно, чтобы учреждения образования соответствовали новым федеральным государственным образовательным стандартам. Особо хочу отметить, что в школах вновь будут уделять внимание воспитанию. Не менее важно развитие практических навыков. Мы в Перми достаточно давно взяли курс на специализацию школ, и продолжим создавать и развивать классы профессиональной направленности.

Детей из Налимихи будут бесплатно возить на уроки

Во время заседания депутаты еще несколько раз обращались к вопросам, связанным с началом учебного года. Например, было принято решение о том, что детей из отдаленного микрорайона Налимиха, где нет своей школы, будут бесплатно возить на уроки в химико-технологическую школу «СинТез» и увозить обратно. Напомним, новый корпус школы «СинТез», рассчитанный на 1100 учеников, был открыт в этом году. В результате «СинТез» стал самой большой школой в Перми. Кроме учебных кабинетов и лабораторий, здесь построены современное футбольное поле, баскетбольная и воркаут-площадки. Так что ребятам из Налимихи очень повезло, что они смогут учиться там и легко добираться до школы.

На организацию перевозок учеников будут направлены дополнительные средства из городского бюджета.

Бюджет - социальный

Школьники младших классов, а также ученики из льготных категорий будут бесплатно обедать в школьных столовых. Студенты и учащиеся техникумов и колледжей, имеющие детей в возрасте до полутора лет, получат ежемесячные денежные выплаты. Многодетные семьи смогут получить денежную компенсацию вместо бесплатного участка земли. Семьям, в которых родятся тройняшки (а также четверняшки и так далее), будет выделена материальная помощь за счет города. Правда, только в том случае, если до момента рождения детей они жили в Перми не менее года.

Все эти дополнительные меры поддержки жителей - добровольные расходные обязательства города. И на пленарном заседании депутаты решили продлить их действие на следующие три года.

- Я считаю, что у нас весь городской бюджет социально направленный - более половины городской казны расходуется на обеспечение работы детских садов и школ, - отметил Дмитрий Малютин. - Расселение ветхого и аварийного жилья, благоустройство, городской общественный транспорт, ЖКХ - это все расходы на обеспечение комфорта граждан, социальные расходы, которые финансируются из бюджета.

ТОСам определили границы

Одной из задач городских властей является поддержка работы территориального общественного самоуправления. Активисты ТОС не только организуют различные мероприятия для жителей своих территорий, они являются связующим звеном между депутатами и горожанами, аккумулируют проблемы и вопросы, требующие решения.

- Одна из мер поддержки работы ТОС - это создание общественных центров, - считает заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов. - Сейчас в Перми их 45, там работают и ТОСы, и другие некоммерческие организации. Мы приняли решение о расширении перечня помещений, которые можно отнести к общественным центрам, потому что есть ряд ТОС, которые занимают муниципальные помещения, не являющиеся общественными центрами.

Таким образом, 12 ТОСов вынуждены были арендовать помещения у города. А теперь благодаря решению депутатов эти общественные центры переданы ТОС на безвозмездной основе, а содержать их будут администрации районов.

Также на пленарном заседании утвердили границы территорий двух новых ТОСов, созданных в Ленинском районе: «Петропавловского» и «Покровского». В ТОС «Петропавловский» войдут дома, находящиеся на участке, ограниченном улицами Монастырской, Николая Островского, Пушкина, Комсомольским проспектом, а также дома по улице Клименко. А в ТОС «Покровский» - дома, расположенные по другую сторону Комсомольского проспекта, находящиеся на участке, ограниченном улицами Окулова, Осинской, Пушкина и Компросом.

Было утверждено и расширение территории одного из старейших в Перми ТОС - «Яблочкова», действующего в Свердловского районе.