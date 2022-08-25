Лето в Перми закончится по календарю

Уже две недели в Перми стоит абсолютно летняя жара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Куртки и зонтики пермяки достают уже обычно к середине августа, но только не нынешним летом. До Прикамья добрался блокирующий антициклон, и вот уже две недели в Перми стоит абсолютно летняя жара. В четверг дневная температура поднялась до + 31 градуса, что на 10 градусов выше нормы.

- И с этого дня начался процесс ослабления антициклона, - рассказал метеоролог Андрей Шихов. - Его центр начнет смещаться на юго-восток, в сторону Южного Урала.

В пятницу на севере и востоке Пермского края могут пройти кратковременные дожди с грозами. Воздух слегка посвежеет. А в субботу, 27 августа, начнется недолгое похолодание. Днем столбики термометра могут опуститься до +20 градусов (да-да, избалованные жарой, мы уже воспринимаем эту температуру как похолодание). Но в воскресенье с запада поступит более теплый воздух, и вернется жаркая погода, днем до +30. При этом возможны локальные ливни и грозы.

Тепло останется с нами до конца месяца. В понедельник и вторник дневная температура может вновь достичь +30 градусов.

- Тридцатиградусной жары в конце августа в Перми не было с 1995 года, - отмечает метеоролог. - Но со среды, 31 августа, значительно похолодает и жара больше не вернется.

Какой будет погода в День знаний, пока синоптики предсказать не берутся. С 31 августа до 2 сентября температура может меняться и в ту, и в другую сторону. А серьезное похолодание - до +10 градусов в дневные часы -наступит 3 - 4 сентября.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, из-за сильного дефицита осадков реки в Прикамье обмелели. В связи с этим резко упал приток воды в Камское водохранилище. Если этот процесс будет продолжаться, уровень воды достигнет рекордного минимума, зафиксированного в 2010 году.

- В Перми существует вероятность дождя вечером 30 августа и днем 31 августа, - рассказал Андрей Шихов. - Но если осадков не будет и в этот день, то август станет самым сухим за всю историю наблюдений, начиная с 1883 года.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли еще купаться?

Температура воды в Каме прогрелась до 19 - 20 градусов. И хотя Ильин день (2 августа), после которого, по народным приметам, купаться не рекомендуется, давно прошел, пермяки не отказывают себе в удовольствии окунуться в речную водичку.

Стоит ли это делать, рассказывает главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина:

- Я бы никому не рекомендовала сейчас купаться. Во-первых, во многих реках вода цветет, а это риск конъюнктивита. Во-вторых, у нас все-таки не Средиземное море, вода прохладная. Когда разгоряченные люди лезут в реку, возможно переохлаждение организма, а это риск снижения иммунитета. Любые стрессовые ситуации, в том числе купание в холодной воде, повышают восприимчивость к заражению любой вирусной инфекцией. Сейчас, когда вновь идет рост заболеваемости коронавирусом, лучше не рисковать.

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