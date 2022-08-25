Задержанная женщина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас в квартире, где жила пермячка Майя, подозреваемая в убийстве своей подруги и ее пятилетней дочери, проводятся следственные действия. Там же работают и корреспонденты «Комсомольской правды» в Перми, они передают последние новости и общаются с соседями, живущими в этом доме.

На следственном эксперименте в квартире на улице Ветлужской в Дзержинском районе задержанную продержали больше часа. Потом ее вывели под конвоем и повезли для дальнейших допросов.

Соседи рассказали о женщине, подозреваемой в организации двойного убийства.

- Квартира была в ее собственности, она покупала ее через два года после освобождения из колонии, - поделился сосед. - Об отсидке она мне говорила, но за что сидела, рассказывать не стала.

- Она жила здесь со своим сыном, - продолжает мужчина, живущий на Ветлужской, 62. - Официально нигде не работала, занималась частным извозом.

По информации от источника, знакомого с ситуацией, и задержанная, и убитая женщины ранее отбывали наказание в тюрьме и даже сидели в одной колонии.

Напомним, 45-летняя жительница Башкортостана Таисия приехала с дочерью в Пермь к подруге на пару дней в гости. 17 августа женщина с ребенком пропала. Накануне оперативники обнаружили их тела в лесном массиве под Краснокамском. Маму с дочкой убил знакомый задержанной пермячки: женщину зарезал, а девочку задушил.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Расследование уголовного дела взял на личный контроль Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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