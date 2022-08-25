Пермский диетолог назвала ТОП самых полезных и быстрых завтраков для школьников

Осенью в каши можно добалять свежие ягоды. Фото: pixabay

Накануне нового учебного года у родителей школьников масса хлопот: они штурмуют магазины, приобретая удобную школьную форму, обувь, рюкзаки, канцтовары...

Главный пример - родители

Но вот о самом главном, необходимом для успешной учебы в школе, некоторые мамы и папы порой, увы, забывают. А ведь для получения новых знаний, веселых переменок, уроков физкультуры и выполнения домашний заданий ребенку требуется колоссальное количество энергии!

О том, где школьнику ее взять, напомнила пермский врач-диетолог-эндокринолог Яна Королева. И речь сегодня пойдет о завтраке. Да, да! Именно полноценный, вкусный и здоровый завтрак может стать залогом успешной учебы вашего ребенка в школе. А еще он отобьет у ваших детей желание покупать вредные сладости.

- Завтрак - это основной прием пищи и важная часть рациона как у взрослых, так и детей, - говорит Яна Королева. – Поэтому всей семье собраться утром за столом – это не только прекрасный повод пообщаться и обговорить планы на день, но и возможность получить нужные и полезные вещества для организма.

Почему завтрак так важен? Проведенные исследования доказали, что у детей, пропускающих завтраки, более низкие показатели здоровья и сниженные когнитивные функции, а 43% из них имеют риск развития избыточного веса и ожирения. К тому же ученые сравнили IQ детей, употребляющих много легких сахаров и фастфуда, а также тех, кто употреблял больше свежих овощей и фруктов. И вторая группа по показателям была заметно выше.

Огромная роль в том, чтобы ребенок приучился завтракать, лежит на родителях. Мама с папой могут стать примером - завтракать сами и обязательно покормить ребенка перед тем, как отправить его в школу.

Сэндвич, йогурт или фруктовый салат?

Второй важный вопрос, что лучше подходит для утреннего приема пищи и зарядит энергией всю семью до самого обеда?

- Самый беспроигрышный вариант - это каши - медленно усваиваемые углеводы, то есть отличный источник энергии, клетчатки и витаминов, - объясняет диетолог. – Причем, не только овсянка. Каш огромное разнообразие. К тому же любую кашу ребенку можно преподнести очень интересно: разнообразить ее ягодами, фруктами, орехами или семечками. Согласитесь, гораздо проще привлечь внимание школьника к завтраку, если на тарелке с кашей будет выложена забавная рожица из семечек или ягод.

Также можно добавить в кашу масло растительного или животного происхождения, ведь масло очень полезно для детского организма.

Еще полезны на завтрак натуральные белые йогурты. В них также можно добавлять ягоды и фрукты. Однако не стоит выбирать в магазине те йогурты, которые содержат в себе много сахара.

Для завтрака школьнику прекрасно подойдут сырники или творожная запеканка. Также диетолог предлагает периодически готовить по утрам омлет с овощами, фруктовый салат, а также вафли или оладьи с фруктами или овощами. Еще один хороший вариант - это сэндвич с сыром, овощами и листьями салата.

- Родителям важно помнить о том, чтобы подача блюда привлекала внимание ребенка, - отмечает специалист. – Также будет прекрасно, если вместе с основным блюдом на столе будет присутствовать фруктовая или овощная тарелка с нарезанными кусочками огурцов, моркови или сладкого перца. Ведь именно овощи и фрукты содержат клетчатку и витамины, столь необходимые для здоровья и пищеварения школьника.

Так, во время совместного приема пищи с родителями, у ребенка вырабатывается правильное пищевое поведение и формируется привычка есть овощи и другие полезные продукты. Почему это важно? Потому что полезный завтрак дает возможность повысить способности ребенка к обучению, добиться хороших показателей в школе и профилактировать избыточный вес.

Легкие углеводы держать под контролем

А вот с какими продуктами родителям стоит быть осторожными?

Не стоит давать школьнику всевозможные шарики, звездочки и хлопья, так как в них очень много легких углеводов. Их чрезмерное употребление может способствовать развитию ожирения, что являемся риском развития сахарного диабета 2 типа и других заболеваний, связанных с избыточным весом.

- Еще мне хотелось бы акцентировать внимание на теме сахара в пище у детей-школьников, - добавила Яна Королева. – Сахар - не демон. В целом, норма для детей от 7 до 10 лет составляет до 24 граммов в сутки, а от 10 до 18 лет - 30 граммов в чистом виде. Поэтому лучше выбирать продукты для ребенка без скрытого сахара. Часто баловать сладким детей я не рекомендую, но и держать ребенка в этом вопросе в ежовых рукавицах тоже не стоит. Контроль за каждой съеденной сладостью может привести к срывам, избыточному употреблению ребенком сладостей скрытно, а, в дальнейшем и к избыточному весу. Лучше спокойно относиться к сладостям и немного позволять ребенку любимые «вкусняшки», учитывая возрастные нормы суточной потребности в легких углеводах.

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