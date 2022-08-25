Пять премьер пермских театров, куда можно сходить с детьми

Фото: театр кукол

«Как стать хорошей ведьмой»

Маленькая колдунья живет в лесной избушке со своим лучшим другом - вороном Абрахасом. Ей всего 127 лет, и среди ведьм она считается еще девочкой. Поэтому, когда наступает Вальпургиева ночь, время танцев и веселья для ведьм, ей не позволяют присоединиться, ведь она еще слишком мала и неопытна. У Маленькой колдуньи есть целый год, чтобы доказать остальным ведьмам, что она достаточно сильная волшебница.

Но назло всем Баба-Яга решила отправиться на гору. Конечно же, ее заметили и даже хотели наказать: бросить в огонь или в болото. Но в итоге, отобрав метлу, отправили домой пешком и известили: через год ей надо будет сдать экзамен, подтверждающий, что она стала хорошей колдуньей. Однако понятие «хорошая» в отношении ведьмы - это совсем не то, что приходит на ум нормальному человеку.

Музыкальную сказку «Как стать хорошей ведьмой» (6+) можно увидеть в Пермском театре кукол (ул. Сибирская, 65). Премьерные спектакли состоятся 3 и 4 сентября в 13.30.

Билеты: 300 - 550 руб.

«Духи-хранители»

Кто не знает героев уральских сказов, записанных Павлом Бажовым? «Хозяйка медной горы», «Про Великого полоза», «Синюшкин колодец», «Огневушка-поскакушка» и другие сказы предстанут на сцене театра «У Моста» (ул. Куйбышева, 11) в спектакле «Духи-хранители» (12+), поставленном в стиле фолк-фэнтези.

Режиссер Алла Чепинога создает фантазию, где встречаются мир материальный и мир мистический, где звучат многоголосные хоры, фольклорные песни, древние барабаны и шаманские бубны.

Премьерные спектакли состоятся 22 сентября в 19.00 и 23 сентября в 15.00 и 19.00.

Билеты: 800 - 3000 руб.

«Эдит Пиаф. Больше, чем любовь»

«Эдит Пиаф. Больше, чем любовь» (16+) - сценическая фантазия об одном из эпизодов жизни певицы. Это история любви к юноше, легионеру, развернувшаяся в трех временных пластах: прошлом, настоящем и будущем. Легионер, который сгорает в подбитом самолете, стал героем песни, написанной для Эдит Пиаф поэтом Раймоном Ассо и композитором Маргерит Монно. Эта песня займет важное место в музыкальной ткани спектакля.

Впервые пьеса Ксении Драгунской была поставлена Романом Виктюком. На сцене Пермского ТЮЗа (ул. Екатерининская, 68) спектакль поставит ученик Романа Виктюка Константин Яковлев.

Спектакли 15 и 16 сентября в 19.00.

Билеты: 450 - 600 руб.

«Ромео и Джульетта»

«Нет повести печальнее на свете, Чем повесть о Ромео и Джульетте». Пермский ТЮЗ представляет свою версию легендарной пьесы Уильяма Шекспира (16+). История любви и смерти разворачивается на фоне застарелого конфликта двух враждующих кланов. Спектакль представляет конфликт поколений как главный катализатор череды дальнейших трагических событий, в которых сплавляются воедино любовь и ненависть, жизнь и смерть.

Спектакли 1, 2 октября в 18.00, 4 октября в 19.00.

Билеты: 450 - 900 руб.

«Евгений Онегин»

«Я вас люблю, чего же боле, что я могу еще сказать?» Письмо Татьяны, арии Ленского и князя Гремина… Кажется, эту оперу мы знаем наизусть. Но режиссер-постановщик Владиславс Наставшевс постарался создать новую версию оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» (12+) в Пермском театре оперы и балета (ул. Петропавловская, 25Б).

- Наш спектакль построен на воспоминаниях главного героя - его действие разворачивается в пространстве памяти с ее неизбежными преломлениями и искажениями, - рассказал режиссер.

Поэтому «лирические сцены» Чайковского предстанут на пермской сцене как камерная психологическая драма.

Спектакли состоятся 30 и 31 августа в 19.00.

Билеты: 200 - 4000 руб.

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