В Перми цирковых слонов выпустили на улицу

Слонихи Карла и Рани очень дружны. Фото: Анна Маркова

Российскому цирку в этом году исполняется 103 года, это событие не могло пройти мимо пермского цирка. Сейчас у нас в гостях великолепные артисты с программой «Счастливый билет». Их выступлений в нашем городе осталось совсем немного.

Одно из самых колоритных – это появление двух слоних Рани и Карла. 24 августа дрессировщик Давио Тоньи сделал для пермяков очередной подарок – вывел слоних на улицу возле здания цирка. Перед импровизированной ареной собрались сотни зрителей, чтобы увидеть лопоухих гигантов. В честь праздника сюрприз приготовили и для слоних – им вынесли огромный торт, но не обычный, а из фруктов.

Рани и Карла с удовольствием уплетали бананы и апельсины, а потом раздавили своими массивными ногами арбузы и хоботами закидывали небольшие куски в рот. Чтобы слонихам не было жарко, их поливали из шланга водой, чему толстокожие были несказанно рады.

Их угостили тортом из фруктов. Фото: Анна Маркова

Еще зрителей ждало шоу мыльных пузырей, ну а самое главное – это промокод «деньцирка» на покупку билетов на представление «Счастливый билет».

Посмотреть невероятно зрелищное шоу со скидкой в 30% - это ли не подарок! Действовать он будет на представления, которые пройдут 25, 27 и 28 августа.

Напомним, что «Счастливый билет» - это сказочное циркового шоу о принцессе Звездочке и волшебном путешествии из снежной России в солнечную Италию.

Зрители увидят выступление иллюзионистов и акробатов. Семья Шаркович покажет сальто и шпагат на высоте 24 метра. По тросу, без страховки, они ходят, как по тропинке. Настоящее волшебство иллюзии с исчезновениями продемонстрирует Мария Кох-Кукес.

Кроме этого над манежем вспорхнет как бабочка гимнастка Александра Тарус из Румынии, она будет парить над манежем, держась за свои волосы.

Посмотреть на слонов пришли больше сотни зрителей. Фото: Анна Маркова

Динамичные, яркие выступления покажут животные французского артиста цирка Ивана Дефоржа: белоснежный конь, строптивый бизон. Зрителей удвидят страусов и невероятно красивых зебр, как из фильмов про животных Африки. И это еще не все! На арену выйдут красавцы верблюды. И самый настоящий кенгуру.

Андрей и Алия Канахины из Казахстана, покорят зрителей своим выступлением на шестиметровой мачте без страховки. Номер «Ты и я» – это слияние двух жанров: воздушной гимнастики и трюков. В конце представления Андрей выступил на «Колесе смелости», выполняя трюки от которых перехватыватывает дыхание.

Увидеть шоу «Счастливый билет» можно до 4 сентября. Дети до 3-х лет могут пройти бесплатно.

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