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Общество24 августа 2022 16:13

В Перми цирковых слонов выпустили на улицу

В честь дня российского цирка слоны Рани и Карла вышли на улицу к зрителям
Анна Маркова
Слонихи Карла и Рани очень дружны.

Слонихи Карла и Рани очень дружны.

Фото: Анна Маркова

Российскому цирку в этом году исполняется 103 года, это событие не могло пройти мимо пермского цирка. Сейчас у нас в гостях великолепные артисты с программой «Счастливый билет». Их выступлений в нашем городе осталось совсем немного.

Одно из самых колоритных – это появление двух слоних Рани и Карла. 24 августа дрессировщик Давио Тоньи сделал для пермяков очередной подарок – вывел слоних на улицу возле здания цирка. Перед импровизированной ареной собрались сотни зрителей, чтобы увидеть лопоухих гигантов. В честь праздника сюрприз приготовили и для слоних – им вынесли огромный торт, но не обычный, а из фруктов.

Рани и Карла с удовольствием уплетали бананы и апельсины, а потом раздавили своими массивными ногами арбузы и хоботами закидывали небольшие куски в рот. Чтобы слонихам не было жарко, их поливали из шланга водой, чему толстокожие были несказанно рады.

Их угостили тортом из фруктов.

Их угостили тортом из фруктов.

Фото: Анна Маркова

Еще зрителей ждало шоу мыльных пузырей, ну а самое главное – это промокод «деньцирка» на покупку билетов на представление «Счастливый билет».

Посмотреть невероятно зрелищное шоу со скидкой в 30% - это ли не подарок! Действовать он будет на представления, которые пройдут 25, 27 и 28 августа.

Напомним, что «Счастливый билет» - это сказочное циркового шоу о принцессе Звездочке и волшебном путешествии из снежной России в солнечную Италию.

Зрители увидят выступление иллюзионистов и акробатов. Семья Шаркович покажет сальто и шпагат на высоте 24 метра. По тросу, без страховки, они ходят, как по тропинке. Настоящее волшебство иллюзии с исчезновениями продемонстрирует Мария Кох-Кукес.

Кроме этого над манежем вспорхнет как бабочка гимнастка Александра Тарус из Румынии, она будет парить над манежем, держась за свои волосы.

Посмотреть на слонов пришли больше сотни зрителей.

Посмотреть на слонов пришли больше сотни зрителей.

Фото: Анна Маркова

Динамичные, яркие выступления покажут животные французского артиста цирка Ивана Дефоржа: белоснежный конь, строптивый бизон. Зрителей удвидят страусов и невероятно красивых зебр, как из фильмов про животных Африки. И это еще не все! На арену выйдут красавцы верблюды. И самый настоящий кенгуру.

Андрей и Алия Канахины из Казахстана, покорят зрителей своим выступлением на шестиметровой мачте без страховки. Номер «Ты и я» – это слияние двух жанров: воздушной гимнастики и трюков. В конце представления Андрей выступил на «Колесе смелости», выполняя трюки от которых перехватыватывает дыхание.

Увидеть шоу «Счастливый билет» можно до 4 сентября. Дети до 3-х лет могут пройти бесплатно.

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