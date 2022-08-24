Суд вынес приговор убийцам пермской туристки

Анастасию убили в мае прошлого года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свердловский областной суд вынес приговор Алексею Еремееву и Ольге Васевой за убийство пермской туристки Анастасии Пыхтеевой.

Напомним, молодая женщина пропала в мае прошлого года. Она отправилась в Свердлоскую область на одиночный сплав на байдарке. 30 мая Анастасия должна была вернуться домой, где ее ждали мама и трехлетний сын. Когда женщина не объявилась, волонтеры и полицейские начали ее поиски.

По подозрению в убийстве Анастасии были задержаны 43-летний рецидивист Алексей Еремеев, и его 25-летняя подруга Ольга Васева. А на следующий день в лесу нашли тело Анастасии.

Алексей Еремеев ранее отбыл срок за изнасилование, кражи, разбои и хранение боеприпасов. Из мест лишения свободы он освободился в мае 2020. Спустя год он сбежал из-под административного надзора и вместе со своей подругой Ольгой Васевой скрывался на территории природного парка «Оленьи ручьи». Жили они на то, что воровали из частных домов, находившихся поблизости.

Анастасия, на свою беду, расположилась в палатке на ночлег неподалеку от их лежбища. Увидев на берегу реки туристку, отдыхавшую в своей палатке, Еремеев и Васева решили ограбить ее. Ночью Еремеев разбудил Анастасию, сказав, что у нее украли байдарку. Не подозревая подвоха, туристка выбралась из палатки на открытое место. И там Еремеев пригрозил ей ножом, а затем жестоко избил палкой. Потом эксперты насчитали на теле погибшей около 60 ударов.

- После этого он совершил в отношении женщины преступления сексуального характера, - сообщили в следственном комитете по Свердловской области. – Васева в это время удерживала потерпевшую за руки, чтобы она не сопротивлялась.

Затем изверги добили туристку несколькими ножевыми ударами. Тело спрятали в лесу, а все вещи Анастасии забрали себе. Несколько дней они пользовались банковской карточкой убитой, покупая продукты и спиртное. Картой расплачивалась Васева, следя, чтобы сумма не превышала тысячи рублей, и не надо было вводить пин-код.

Тем не менее, после того, как Васева расплатилась картой на автозаправке, один из полицейских вычислил ее и попытался задержать. Но Еремеев, угрожая ему ножом, освободил подельницу. На следующий день полицейские задержали обоих. Не помогла рецидивисту и овчарка, которую он натравил на сотрудников полиции.

Суд приговорил Еремеева к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима. Васева отправится на девять лет в колонию общего режима.

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