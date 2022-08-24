Пермячка обнаружила в детском пюре страшную находку

В детском пюре пермячка обнаружила страшную находку. Фото: Анны Абраженчик.

Покупка детского пюре для пермячки Анны Абраженчик обернулось настоящим ужасом, она и представить не могла, что, покупая еду для своей двухлетней дочки, она подвергает ее опасности.

Девушка купила пюрешку в одном из магазинов крупной торговой сети по улице Кунгурской 27, это Мотовилихинский район.

- Недалеко от этого магазина находится детский сад, мы зашли с дочкой и купили ей несколько пюрешек, - рассказывает Анна Абраженчик. – У всех был разный срок годности. Дома я открутила крышечку и дала дочке яблочное пюре. Ребенок попробовал, тут же сморщился и сказал: «Невкусно!» Я забрала у нее пюре, понюхала, запах был отвратительный, потом начала выдавливать содержимое в тарелку. Сначала оттуда вытекла плесень, а потом я почувствовала что-то твердое внутри, и оно не выдавливалось.

Тогда Анна взяла ножницы и разрезала упаковку. В тарелку шмякнулся кусок непонятного содержимого - твердого и зеленого.

- Я не знаю, что это такое, но это точно не должно быть в детском пюре, - говорит девушка. – Другие пюре, купленные в магазине я даже открывать не стала, а выкинула, чтобы не рисковать. В магазин я еще не ходила, скорее всего обращусь в Роспотребнадзор. Мне кажется, это нарушение технологического процесса.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru