Министру Раисе Кассиной вручили награду «За верность профессии»

Нагрудный знак «За верность профессии» Раисе Кассиной (на фото справа) вручила замминистра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова.

На августовской конференции педагогических работников Пермского края, которая прошла 23 августа, чествовали педагогов, которые на протяжении многих лет вносят весомый вклад в обучение подрастающего поколения.

Среди награжденных была и сама министр образования Пермского края Раиса Кассина. 10 лет она возглавляет образование нашего региона: руководит строительством новых детских садов и школ, оснащает их всем необходимым, следит, чтобы в школах, сузах и детских садах хватало профессиональных педагогических кадров.

Нагрудный знак «За верность профессии» Раисе Кассиной вручила замминистра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова. А также поблагодарила Раису Алексеевну за многолетний и плодотворный труд в деле воспитания и обучения детей.

Награда «За верность професии» была учреждена Минпросвещения РФ в прошлом году. Отметим, что труд Раисы Кассиной на ниве образования на самом высоком уровне отмечают уже не в первый раз. Ранее она была награждена грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Благодарственным письмом Президента Российской Федерации.

Должность Министра образования и науки Пермского края Раиса Алексеевна Кассина возглавляет с июня 2012 года, до этого работала в должности заместителя министра образования, заместителя начальника департамента образования Перми и рядового учителя биологии в школе.

- Главное – нужно очень много работать, не жалеть себя, понимать, для чего ты все это делаешь, и четко ставить цели, - однажды ответила она на вопрос о том, какие качества важны человеку для того, чтобы стать Министром образования. - Из качеств необходимы быстрый ум, умение принимать решения и не бояться ответственности, быть смелым, неуспокоенным, отзывчивым.

Редакция«Комсомольской правды» от всей души поздравляет Раису Алексеевну Кассину с высокой наградой.

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