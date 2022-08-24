«Промышленность - это тоже искусство»: «ЕвроХим» организовал выставку индустриальных пейзажей

Фото: Татьяна Тронина

Картины с изображением хорошо знакомого сотрудникам Усольского калийного комбината украсили второй этаж здания АБК Рудника. Благодаря уникальному проекту «Время, вперед!» в апреле ЕвроХим - УКК посетили известные пермские художники.

- Это замечательно, что на время проведения фестиваля наш комбинат стал местом притяжения и встречи невероятно талантливых людей, - считает Денис Корзников, директор по производству «ЕвроХим -УКК». - Специально для них была проведена экскурсия по предприятию и в калийную шахту, организован пленэр на флотационной фабрике.

Фото: Алексей Камышев

Одна из целей выставки - с нового ракурса показать посетителям огромные производственные объекты.

- Промышленность - это тоже искусство, - считает куратор проекта «Время, вперед!» Татьяна Авдеева. - Сегодня темы производства и героев труда вновь стали актуальными. Благодарю «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» за приглашение и организацию работы на высшем уровне. Мы впечатлены красотой предприятия и теплым приемом.

На картинах изображены не только крупные промышленные объекты, но и люди - герои нашего времени.

- На заводе такое специфическое оборудование и композиции, какие в повседневной жизни не встретишь, - восхитилась Мария Колыванова, автор картин, член Союза художников России. - К примеру, очень впечатлил комбайн - он показался мне каким-то живым организмом, живущим под землей, а машинист - его укротителем.

Первые посетители с интересом останавливались у художественных полотен и подолгу их рассматривали. Все картины построены на больших контрастных цветах, а силуэты людей прорисованы довольно подробно.

- Эта экспозиция - своеобразный симбиоз науки, истории и творчества, - отметила Валентина Норина, посетитель выставки. - Картины преобразили наше привычное рабочее пространство. Вдвойне приятно, что героями выступили наши коллеги.

«ЕвроХим» уже не в первый раз проводит художественные пленэры на своей площадке. Впервые подобное мероприятие прошло на предприятии Ковдорского ГОКа. Тогда поводом для визита художников стало участие в уникальном проекте «Гиперборейский травелог». Далее эстафетную палочку принял «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Художники побывали на Гремячинском горно-обогатительном комбинате и изобразили на полотнах особенности производственного процесса и природные красоты Котельниковского района. Для Усольского калийного комбината организация выставки «Время, вперед!» - также первый опыт и, без сомнений, проект войдет в культурную историю компании.