В Перми поставят последний балет Петипа

Балетмейстер Антон Пимонов. Фото: Андрей Чунтомов

В 1898 году Мариус Петипа поставил на сцене Мариинского театра свой последний большой балет - «Раймонду» на музыку Александра Глазунова, для которого, наоборот, это был первый опыт обращения к жанру балета.

Романтический сюжет балета был навеян средневековыми легендами о девушке, ожидающей из рыцарского похода своего возлюбленного. Но, по словам критика Юлии Яковлевой, «танец был главным предметом интереса в этом балете. Сюжет же, со всеми его рыцарями, сарацинами, похищениями, снами, был очевидно не нужен».

- Идея спектакля с одним актом, одним танцем и без сюжета вообще напрашивалась после «Раймонды» сама собой. До наступления XX века оставалось всего два года. И именно в XX веке одноактные спектакли — без сюжета, «героев» и «обстоятельств», спектакли, в которых танец и музыка оказываются друг с другом наедине, - стали новым и главным эволюционным путем классического балета, - отмечала Юлия Яковлева.

Партия Раймонды в балетном мире считается одной из самых сложных. И именно после ее исполнения в балетном мире прогремело имя Майи Плисецкой.

К 125-летию со дня первого представления «Раймонды» Пермский театр оперы и балета готовит новую постановку балета. Главный балетмейстер театра Антон Пимонов и художник-постановщик Альона Пикалова ставят перед собой амбициозную задачу — работая с оригинальным хореографическим текстом, предложить новый визуальный и театральный код балета.

А в июне 2023 году увидит свет премьера оперы «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Спектакль выпустят режиссер Константин Богомолов и дирижер Филипп Чижевский - тот самый творческий дуэт, что поставил в Пермском театре оперы и балета нашумевшую оперу «Кармен».

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