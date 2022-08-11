В Пермском крае возле детской площадки разгуливает черный скорпион

Фото: скриншот видео паблика "Подслушано Чернушка" ВКонтакте

- Господи, я бы испугалась и ушла, а они еще гоняют его туда-сюда. Боже, откуда он только взялся? - задавались вопросом жители Чернушки, которые повстречали возле детской площадки черного скорпиона.

Накануне в соцсетях появилась фотография черного скорпиона, снятая возле одной из детских площадок в Чернушке. Сначала люди предполагали, что это игрушка, однако после появилось видео, где скорпион двигается и тогда все поняли, что он настоящий.

Обеспокоенные жители задавались вопросами: откуда он появился на улице и опасен ли для жизни. За комментарием мы обратились к специалистам акватеррариума пермского зоопарка.

- Предположительно, это Heterometrus spinifer (Азиатский лесной скорпион), - говорят специалисты. - Но он еще совсем молодой и маленький, поэтому определить точный вид можно только вживую. Его ареал охватывает влажные тропические леса Малайзии, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Так что он точно привезенный и, скорее всего, сбежал от хозяина или же его просто-напросто выкинули.

Специалисты говорят, что скорпионы этого вида не агрессивны, но на руки их лучше не брать и тем более не дразнить, как это делают на видео.

- Яд этого скорпиона не смертелен, но может вызвать сильную боль в месте укуса, заболевание глаз, мягкое онемение вокруг пораженного участка, а некоторые люди, особенно страдающие аллергией, могут быть к нему более восприимчивы. Поэтому крайне внимательными с ним нужно быть аллергикам и детям, - добавили в акватеррариуме.

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