Лучшие выпускники Пермского края рассказали, где будут получать высшее образование

Мультистобалльники-2022 в Пермском крае - Варвара Буторина и Кирилл Пупков. Фото: личный архив и Минобр Пермского края.

- Советы, пожалуй, будут банальные: не волноваться, много нарешивать задания и хорошо понимать предмет в целом, - говорит выпускник пермской школы №146 Кирилл Пупков, в этом году он сдал два экзамена по информатике и профильной математике на 100 баллов.

«Тревога может стать причиной грубой ошибки»

Корвалольное время для выпускников школ, их родителей и педагогов позади. ЕГЭ сданы и уже подписаны приказы о зачислении в вузы. «КП» узнала, куда поступили талантливые пермские мультистобалльники, отлично сдавшие ЕГЭ. Их в 2022 году в Пермском крае два: Варвара Буторина и Кирилл Пупков.

Выпускник пермской школы № 146 Кирилл Пупков стал студентом Московского физико-технического института по специальности «Прикладная математика и информатика». О том, как ему удалось достичь великолепных результатов, Кирилл поделился с «Комсомольской правдой» и будущими одиннадцатиклассниками.

- Поступление в вуз у меня было еще до того, как я сдал ЕГЭ, - скромно говорит Кирилл. – Я готовился и писал Олимпиады, и по их результатам уже мог стать студентом «Вышки» или МФТИ. Долго выбирал, в итоге решил остановиться на втором варианте. Однако подготовка к Олимпиадам тоже очень помогла мне в успешной сдаче экзаменов. В основном к ЕГЭ я готовился на уроках, а также нарешивал задания дома. Делал это по желанию и возможности, часа по три в день. Но еще раз повторюсь, для успешной сдачи экзаменов важно понимать предмет в целом, тогда любое задание можно решить без особых проблем.

Будущим выпускникам Кирилл советует идти на ЕГЭ без волнения и за несколько часов проведения экзамена показать все, на что ты способен. А тревога может стать причиной грубой ошибки, которая не позволит набрать необходимых баллов.

Главные помощники – сильные преподаватели

Вторая мультистобалльница-2022 из Пермского края – это Варвара Буторина. Она ученица кунгурского лицея № 1. С восьмого класса девушка знала, что своей будущей специальностью она выберет политологию. И ее планы сбываются.

- Я поступила в Российский университет дружбы народов на специальность «Политические науки и регионоведение», - поделилась с «Комсомольской правдой» одаренная выпускница.

Обучаясь в лицее, девушка еще с пятого класса привыкла к высокому темпу работы, и он казался ей естественным. На хорошую подготовку к ЕГЭ у нее ушли последние два года учебы. Варвара много занимались и в школе, и дома. А пока прорешивала в своей комнате тесты и писала сочинения, ей помогал любимый питомец - шпиц Миша.

Во время подготовки к экзаменам Варваре не раз удавалось писать ответы на максимальные баллы. Так случилось и на ЕГЭ: она показала блестящие результаты, написав на 100 баллов русский язык и историю.

Своими самыми главными помощниками в подготовке к важным испытаниям Варвара считает своих сильных преподавателей, которые сумели развить интерес к предмету. На экзамен девушка шла спокойно, не нервничала. Понимала: ей надо показать все, что знает и умеет. Ответы она знала, поэтому писала спокойно, без нервов. Сомневалась только в одном задании, но после выхода из аудитории пересмотрела все учебники и поняла, что ответила правильно.

КСТАТИ

По данным Министерства образования Пермского края, ЕГЭ в этом году в регионе сдавали более 12 тысяч человек, 10,6 тысяч из них – выпускники текущего года. Максимальный балл за экзаменационную работу получили 63 одиннадцатиклассника.

ТОП-5 популярных предметов ЕГЭ по выбору составили профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика.

Средний балл ЕГЭ по всем предметам в регионе выше всероссийских показателей. Например, по географии – больше на 11,4 балла, по информатике и ИКТ – на 6 баллов, по физике и химии – почти на 4 балла.

В Перми 42 выпускника этого года набрали высший балл, написав экзамен на 100 баллов. Далее идут Чайковский и Кунгур, в обоих городах по четыре стобалльника, в Добрянке и Кудымкарском округе максимальный балл набрали по два выпускника. По одному стобалльнику в Лысьве, Елово, Ильинском, Очере, Ныробе, Красновишерске и Косинском округе.

Для проведения ЕГЭ в Пермском крае работало 112 экзаменационных пунктов, большинство из которых – 71 - были открыты на базе школ, также два пункта – на базе медицинских учреждений и 21 пункт на дому.

Для поведения экзамена в 2022 году было привлечено более 4,2 тысяч работников, еще 950 общественных наблюдателей следили за ходом государственной итоговой аттестации.

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