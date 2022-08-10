Правила безопасности на воде. Фото: МЧС Пермского края

По оперативным данным МЧС Пермского края, из-за грубого нарушения правил безопасности на воде с начала купального сезона 2022 года на водных объектах произошло 46 происшествий, в которых погибли 48 человек, включая 11 детей.

Этих трагедий могло не произойти, если бы отдыхающие соблюдали самые элементарные правила безопасного поведения на водных объектах и в местах массового отдыха воды, не оставляли детей без присмотра взрослых у водоёма и тем более в воде.

В краевом МЧС настоятельно призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде.

ПРАВИЛА КУПАНИЯ

При купании в водоемах недопустимо:

– Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями

– Купаться в открытых водоемах с температурой воды ниже 15 градусов

– Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна

– Пользоваться надувными матрацами, камерами, досками, если не умеете плавать

– Плавать на досках, брёвнах и других, не приспособленных для этого средствах (предметах)

– Заплывать за буйки и ограждения

– Подплывать к судам, плотам и иным плавсредствам

– Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов

– Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, «топить в шутку»

– Подавать ложные просьбы о помощи

– Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения

– Резко входить в воду после длительно пребывания на солнце, организму необходима адаптация к перепаду температур

– Входить в водоём во время шторма, сильного прибоя, непогоды

– Приводить на пляж и купать собак и других животных

ПРАВИЛА КАТАНИЯ НА ПЛАВСРЕДСТВАХ

Катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правила и меры безопасности, так как их нарушение может привести к несчастным случаям и гибели людей:

– Все находящиеся на плавсредстве должны надеть спасательные жилеты и не просто одеть, а застегнуть на все имеющиеся застежки

– На маломерном судне могут находиться дети при условии, что количество детей должно соответствовать количеству взрослых, умеющих плавать

– Не перегружайте лодку или катер

– не садитесь на борт, не переходите с места на место, не пересаживайтесь на воде в другие плавсредства

– Не разрешайте пользоваться лодкой детям до 16 лет

Помните, только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду!

ЕСЛИ УВИДЕЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ - НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ «112», И ПРИВЛЕКИТЕ ВНИМАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ!

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