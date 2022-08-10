Где в Приволжье самые высокие зарплаты

В Пермском крае средняя зарплата за год выросла на 11 процентов. Фото: Иван ПРОХОРОВ

У многих само понятие «средняя зарплата» вызывает недоумение - это что-то напоминающее среднюю температуру по больнице. Дескать, если сложить зарплату топ-менеджера крупного предприятия и грузчика этого же завода, как раз средняя и получится. Только от нее никому ни жарко, ни холодно.

На самом деле, показатель средней зарплаты учитывается для сравнения уровней развития разных регионов страны. При этом более важна не столько ее величина, сколько динамика роста или снижения по сравнению с уровнем инфляции.

- Средняя зарплата используется при расчете регионального МРОТа, - объясняет экономист Эдуард Матвеев. - Ну и когда руководители регионов отчитываются за положение дел, их задача - показать, что зарплаты в регионе растут. В этом году где-то поднимали зарплату бюджетникам, где-то чиновникам. Выросли доходы у нефтяников и калийщиков. За счет всего этого и растет показатель.

«Три копейки плюс пятак»

Какова же средняя зарплата в Приволжье? По округу в целом она составила 45 733 рубля, увеличившись за год почти на 12 процентов. Но, разумеется, в разных регионах она значительно отличается.

Наиболее высокие показатели в Татарстане. В среднем жители республики зарабатывают в месяц 52 789 рублей. Это на 15,4 процента больше, чем в 2021 году. Впрочем, надо учесть, что средняя зарплата считается до вычета налогов. Так что в среднем в кошелек жителя Татарстана попадает на 13 процентов меньше - 45 926 рублей.

Второе место по уровню зарплаты занимает Пермский край, где средняя сумма составляет 50 726 рублей. За год она выросла на 11 процентов. Чуть больше 47 с половиной тысяч насчитывают работникам Башкирии.

Самарцы могут похвастаться тем, что их зарплата примерно равна средней по округу, она составляет 46 176 рублей. По сравнению с маем прошлого года уровень зарплаты вырос на 11 процентов.

У остальных регионов Приволжья средняя зарплата ниже окружной. Хотя за год средняя зарплата в Удмуртии увеличилась на 16,8 процента, она равна 44 421 рублю.

Чуть больше 44 тысяч в Оренбургской и Нижегородской областях, 42 361 рубль - в Саратовской области. Примерно на одном уровне держатся зарплаты в Чувашии - 40 000 рублей, Кировской - 40 221 рублей, Ульяновской - 40 376 рублей и Пензенской областях. Кстати, в Пензе, где средний заработок по региону 40 197 рублей, наименьший показатель роста - всего 0,3 процента.

А самый большой рост средней зарплаты - в Мордовии, где она увеличилась сразу на 17,5 процента. Но при этом средняя зарплата в республике - одна из самых низких в ПФО - 39 758 рублей. Как тут не вспомнить слова классика марксизма-ленинизма: «Если нищему, имеющему три копейки, вы дадите пятачок, увеличение его «имущества» сразу будет громадное, на целых 167 процентов».

А меньше всего получают только работники Марий Эл, там средняя зарплата всего 39 138 рублей.

«Я б в IT-шники пошел»

Но средняя зарплата - она и есть средняя. В одних отраслях она значительно выше, в других соответственно ниже среднего уровня.

- Конечно, мы понимаем, что человек без определенной специальности вряд ли найдет себе зарплату выше 15 - 20 тысяч, - говорит Эдуард Матвеев. - А отдельные высококвалифицированные специалисты получают больше ста тысяч. В этом и смысл образования и повышения квалификации, что человек создает более уникальный продукт и больше зарабатывает.

Наиболее высокие показатели зарплаты в Приволжском округе у работников финансовой и страховой сфер, а также в профессиях, связанной с IT-сферой. В Татарстане, к примеру, IT-шники получают около 90 тысяч рублей. В Пермском крае финансисты зарабатывают 76 тысяч рублей, а в Кировской области - менее 58 тысяч, хотя для кировчан это наилучший показатель. На третьем месте среди самых высокооплачиваемых профессий в Приволжье - работники добывающей отрасли: нефтяники, газовики, калийщики. В Самарской области, к примеру, у людей, задействованных в добыче полезных ископаемых, зарплата составила 71 918 рублей.

Самые низкие зарплаты в гостиничном бизнесе, общепите, сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве. В среднем по Приволжью работники этих отраслей получают менее 30 тысяч рублей. В Самарской области специалисты сферы гостиниц и предприятий общественного питания заработали в месяц в среднем 28 215 рублей.

А самые низкие зарплаты у работников сферы рыболовства в Нижегородской области - 14 тысяч рублей. Такое ощущение, что работодатели рассчитывают, что рыбаки сами себя обеспечат за счет пойманной рыбы.

СРАВНИМ

Кто сколько зарабатывает:

Татарстан - 52 789

Пермский край - 50 726

Башкирия - 47 524

Самарская область - 46 176

Удмуртия - 44 421

Оренбургская область - 44 214

Нижегородская область - 44 030

Саратовская область - 42 361

Ульяновская область - 40 376

Кировская область - 40 221

Пензенская область - 40 197

Чувашия - 40 000

Мордовия - 39 759

Марий Эл - 39 138