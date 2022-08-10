Впервые в Пермь доставят мощи преподобного Серафима Саровского

Икона Серафима Саровского Фото: Иван ВИСЛОВ

15 августа на «Пермской ярмарке» откроется выставка «Русь православная. Медовый Спас» (0+). На нее приедут 190 участников из других городов России, а также Беларуси, Палестины, Иерусалима, Черногории.

Будут представлены православные святыни. Впервые в Пермь привезут ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, а также его вещи из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. В честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского на выставке также будет представлена икона Сергия Радонежского из храма Митрофана Воронежского в Перми.

- Серафиму молятся о мире и согласии, душевной стойкости, об исцелении от тяжких недугов. А Сергию Радонежскому - об исцелении тела и души: считается, что он может помочь в самых тяжелых случаях, когда все остальное бессильно. К нему обращаются с просьбами о развитии ума и успехах в учебе, - рассказали организаторы выставки.

Каждый посетитель выставки получит памятный подарок - карманную икону с молитвой и изображением преподобного Серафима Саровского и Сергия Радонежского.

Музей-заповедник «Пермь-36» совместно с Мемориальным научно-просветительским центром «Бутово» представит передвижную выставку «Русская Голгофа. 1917–1921», посвященную отношениям церкви и государства после Октябрьской революции.

Выставка «Русь православная» откроется на следующий день после Медового Спаса. Поэтому одновременно с ней будет проходить ярмарка «Медовый спас», где можно будет купить свежий мед из Пермского края, Алтая, Башкирии, традиционную русскую одежду, домашнюю утварь, а также фермерские продукты: свежие сыры, колбасы, варенье, специи, сладости.

Ежедневно на площади перед «Пермской ярмаркой» будут проходить выступления ансамблей народной песни и народного хора.

«Пермская ярмарка»

Шоссе Космонавтов, 59.

Режим работы: 15-23 августа с 10.00 до 19.00, 24 августа с 10.00 до 15.00.

Вход свободный.