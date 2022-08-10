Строительство Камской ГЭС. Фото: Русгидро.

Среди памятных дат и праздников 10 августа в Перми и Пермском крае на особом месте стоят несколько событий, которые сыграли особую роль в культурном и промышленном развитии региона.

В 1937 году было остановлено строительство Камской ГЭС, которое началось в декабре 1934 года. Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление о строительстве Куйбышевского гидроузла, куда и были направлены все строительные мощности из Перми. В ноябре 1937 года последовал приказ Народного комиссариата тяжелой промышленности о консервации строительства КамГЭС. Работы по строительству Камского гидроузла развернулись после войны. Это был уже совершенно другой и во многом уникальный проект коллектива инженеров под руководством профессора Бориса Капитоновича Александрова. Технический проект строительства Камской ГЭС утвердили в 1948 году.

В 1955 году в Архангельской области родился Евгений Александрович Панфилов - артист балета, руководитель театра «Балет Евгения Панфилова». В 1980 году он создал Пермский театр танца модерн «Эксперимент», в 1992 году преобразованный в частный театр «Пермский балет Евгения Панфилова». В сентябре 2000 года единственный на от момент в России частный балет стал государственным театром.

Православная церковь 10 августа отмечает Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери. Смоленская икона Божией Матери является одной из главнейших святынь русской земли. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь.

По народным приметам 10 августа Прохоры – Пармены. Главное правило этого дня звучит так: «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. Обычно в этот день следовало выкапывать луковицы тюльпанов и снимать созревшие груши с деревьев. Картофельная ботва начинала увядать — значит, можно было копать первые клубни и готовить блюда из молодой картошки.

Если сегодня 10 августа идет дождь и нет ветра, то следует ждать продолжительную непогоду. Если к этому дню поспели груши, значит осень ожидается ранняя.

Весь мир 10 августа отмечает Международный день биодизеля и День каллиграфии.

Сегодня 10 августа можно отметить такие необычны праздники - День видеоблога, День льва, Дни попутного ветра и долгих проводов. А еще в этот день можно «побаловать свою собаку» и вдоволь отдаться лени.

Благодарим за информацию «Календарь событий» и Пермский ГАСПИ.

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