Где пермякам приобрести нужные товары к 1 сентября

Пора закупать школьные принадлежности

Все родители школьников знают, что лето – это маленькая жизнь. В том смысле, что только успеешь вдохнуть долгожданной свободы от учебников, отвлечься от утренней побудки и вечерних домашних заданий – как уже подходит к концу август. А значит, пора торопиться на школьные базары и срочно искать все необходимое по списку. В итоге же - все возрастающая тревога и вечные компромиссы – купили не совсем то, что хотели, зато успели купить. Не надо так.

Предлагаем сработать на опережение и сдаем места, где можно притобрести все и сразу, без спешки, на любой вкус. Полный набор канцтоваров, рюкзаков, учебников и рабочих пособий, и прочих необходимых вещей для школы найдется в ближайшем магазине «Читай-город».

Вопрос с подарком к 1 сентября тоже можно решить, не отвлекаясь от основных приготовлений к школе. «Личная карта читай-агента» поможет вашему сыну или дочке самостоятельно выбрать книги и другие товары – не только для школы, но и для досуга. А еще лайфхак для родителей – подарочная карта в книжный может быть прекрасным знаком внимания ко Дню знаний и для учителя.

Кроме необходимых учебников в «Читай-городе» всегда найдутся книги, которые помогут детям подготовиться к экзаменам, усовершенствовать навыки и знания, узнать много интересного помимо школьной программы. А также книги для родителей, которые хотят провести это лето с пользой – научиться помогать ребенку учиться с удовольствием, решить возникающие в школе сложности, больше узнать о психологии любимого школьника.

А мы даем маленькую подсказку: вот те книги, на которые стоит обратить внимание любящим родителям.

Как говорить с детьми, чтобы они учились

Фабер А., Мазлиш Э.

Авторы Адель Фабер и Элейн Мазлиш стали известны благодаря бестселлеру «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». В своей второй книге, учитывая обратную связь от читателей со всего мира, они сосредоточились на семье и школе. В книге представлены доступные и действенные стратегии, которые помогут ребенку учиться, а взрослым понимать происходящие процессы – и улучшат отношения тех и других.

Вертикальный прогресс: Как сделать так, чтобы дети полюбили школу

Чернышев Д.

Писатель и блогер Дмитрий Чернышев поможет найти объяснения, советы и идеи на тему того, как помочь ребенку «подружиться» со школой. Мировой опыт экспертов от педагогики и детской психологии соединяется в его новой книге с личным опытом и практическими рекомендациями, которые найдут применение в любых условиях.

Учеба. Учиться всегда пригодится?

Зицер Д.

Книга ответов на вопросы от известного педагога Димы Зицера, написанная по материалам радиопрограммы «Любить нельзя воспитывать». Из нее вы узнаете, как поддерживать в ребенке интерес к учебе. Как разобраться в сложных школьных ситуациях и что делать, если школьник подвергается травле. Как вести себя с человеком, который не справляется в школе или вовсе не хочет туда идти.