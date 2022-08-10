История 16-летней мамы из Пермского края, которая в роддоме отказалась от новорожденной дочери

История с оставленной в роддоме дочкой закончилась хэппи-эндом. Фото: личный архив.

Сейчас девушка Даша из Пермского края воспитывает свою дочь и безумно счастлива, что рядом с ней живет родной человечек. А не так давно будущая мама была в состоянии, близком к отчаянию и уже написала отказ от новорожденного ребенка. Благо на пути ей встретились люди, которые помогли все вернуть обратно и сделать правильный жизненный шаг.

«Ты о чем думала?»

История Даши не блещет оригинальностью: она окончила 9 классов и в компании друзей познакомилась с парнем. Молодые люди понравились друг другу и начали встречаться. Через год Даша забеременела.

- У нас были планы воспитывать малыша вместе, но вскоре я поняла, что он не готов к семейной жизни, ведь в приоритете у него были только друзья и развлечения, - поделилась с нами своей историей Даша. – В итоге мы обоюдно решили разойтись.

Для девушки этот разрыв был очень тяжелым.

- Мне было страшно, я постоянно испытывала одиночество, - вспоминает она. – У меня были периоды, когда я просто могла не есть. Очень переживала за себя, свое будущее и за ребенка, каждое утро просыпалась с чувством тревоги.

Даша жила с мамой. У них изначально были натянутые отношения, а после новости о беременности дочери наступили настоящие военные действия.

- Ты о чем думала? Как ты собираешься кормить и обеспечивать ребенка в одиночку? – постоянно спрашивала мама дочь. В итоге ссоры и конфликты случались чуть не каждый день, поводов для перепалок находилась масса.

«Было ощущение, что меня режут»

Чего только не передумала девушка за эти девять месяцев. В итоге решила, что единственным вариантом для нее будет – это написать отказ от ребенка.

Роды начались внезапно, на часах было около четырех утра.

- Я проснулась от боли в животе, - рассказывает Даша. - Боль быстро усиливалась, и вскоре появилось ощущение, будто меня режут. Мы вызвали «скорую помощь», врачи приехали и повезли меня в больницу. Пока ехали, я предупредила их об отказе от ребенка.

Малышка появилась на свет очень быстро, минут за 20. Это была девочка.

- После родов мне ее показали, она была опухшая и красная, но мне дочка понравилась, - вспоминает пермячка. – Мне тогда сложно было разобрать, на кого она была похожа, я была вся в слезах.

Молчали полторы недели

Когда боль отступила, Даша начала корить себя за то, что поступает неправильно. Двое суток она мучилась сомнениями, но, в конце концов, оставила дочь в роддоме и ушла.

- Меня не покидала мысль, что я поступаю плохо, но в то же время я не могла забрать дочь домой. Я очень переживала, не зная, что мне делать. После того, как вернулась из больницы, с мамой мы не разговаривали от слова «совсем». А через полторы недели она вдруг шла по своим делам, остановилась посреди дороги, и сказала: «Даша, я не могу больше так, давай заберем ребенка».

День, когда Даша смогла забрать свою дочку домой, стал для нее самым счастливым! Однако чтобы получить ребенка обратно, ей пришлось пройти через многое.

- Какое-то время мы с дочкой состояли на сопровождении, а потом нам предложили принять участие в проекте «Лучше дома!», - объясняет Дарья. – Вместе со специалистом мы составили план, в котором прописали все проблемы моей семьи, и пути их решения.

Нашла работу, и забрала дочь домой

В итоге после устранения большинства проблем малышку отдали родной маме и бабушке.

- Дочка растет очень быстро, редко болеет и радует меня тем, что просто находится рядом, - говорит Дарья. - Сейчас я живу вместе с мамой и дочкой и нашла работу через друзей.

Юная мама говорит огромное спасибо специалисту сопровождения Лесе Русских. Она как никто другой понимала все возникающие у неопытной мамы проблемы. А еще девушка очень благодарит свою маму, которая тоже дала ей возможность забрать дочку домой.

- Главная цель нашего проекта – это профилактика социального сиротства и создание благополучных и безопасных условий для проживания ребенка с родителями, - говорит заместитель директора по сопровождению семей с детьми ГКУСО ПК «СРЦН» в Перми Мария Пименова. - За период реализации проекта 35 % семей были сняты со статуса «в социально опасном положении».

На 1 июня 2022 года на сопровождении находились 1415 семей, 814 из них - семьи в социально опасном положении. А это 1562 ребенка, для которых в любой момент может возникнуть риск разлучения с родителями.

Но так как объем услуг для каждой семьи был ограничен, при поддержке АНО «Партнерство каждому ребенку» (С-Пб) и в рамках проекта «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России» был создан еще один проект «Лучше дома!», в который вошли 56 наиболее сложных семей.

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