На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись два грузовика и легковушка

Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

Вечером во вторник, 9 августа, на трассе Пермь-Екатеринбург произошла серьезная авария. По информации источника «КП-Пермь», на 60 километре трассы столкнулись большегруз марки «ДАФ», который транспортировал другой грузовик, легковушка марки «Митсубиси» и грузовик марки «Мерседес». Еще одна машина - ГАЗель - съехала в кювет, но, по предварительной информации, в машине никто не пострадал, и автомобиль вскоре продолжил свой путь.

В результате аварии пострадали четыре человека: 70-летняя женщина получила серьезные переломы и оказалась зажата деформированными частями машины, спасателям пришлось ее «вырезать», позже ее увезли в больницу; также травмы получил 41-летний мужчина, его также госпитализировали; 29-летнему молодому человеку и 20-летней девушке оказали разовую помощь.

В ближайшее время аварию прокомментируют правоохранительные органы.

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