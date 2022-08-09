Театр-Театр выпустил первый спектакль-променад

Фото: Юлия Савенкова

12 августа 2022 года в Театре-Театре состоится необычная премьера – в репертуаре появится первый спектакль-променад. Аудиоспектакль-прогулка «Юра и Лара были здесь» (12+) по мотивам романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» станет первым проектом на платформе promenatt.ru. Со временем там появится целая галерея сюжетов и маршрутов, созданных ТТ для жителей и гостей Перми.

Спектакль-променад «Юра и Лара были здесь» создан по оригинальному сценарию (режиссёр-куратор – Семён Александровский, драматург – Ксения Гашева, выпускающий режиссёр – Дмитрий Мульков, композиторы – Легионы Целебровски, продюсер – Алёна Мухина) и озвучен артистами Театра-Театра.

На протяжении всего маршрута голоса персонажей в наушниках и карта в телефоне являются верными проводниками для участников, а непредсказуемый, живой город – декорацией и важным действующим лицом. Двигаясь по заданному сюжету, меняя локации, зрители становятся соавторами уникальной истории, которая разыгрывается в их воображении.

Фото: Юлия Савенкова

Идея создания первого спектакля-променада появилась у Театра-Театра в партнерстве с Tele2: благодаря мобильным технологиям театр выходит за границы здания и оказывается там, где находится зритель. Аудиоспектакль ТТ предназначен для индивидуального прослушивания, он не требует специального оборудования или скачивания приложения.

Чтобы стать участником спектакля-променада, достаточно зайти со своего смартфона на сайт проекта promenatt.ru, зарегистрироваться, приобрести билет и, прибыв в любое удобное время к стартовой точке маршрута – площади перед ТТ, нажать кнопку воспроизведения.

Семён Александровский, режиссёр-куратор спектакля-променада «Юра и Лара были здесь»:

«Зритель пришел на площадь, надел наушники, запустил платформу – всё, начался спектакль. Он начался сейчас лично для этого человека. В театре такое практически невозможно. Но сегодня есть разные технологические решения, которые позволяют сыграть спектакль для одного единственного зрителя, и мне кажется, что это фантастически круто.

Обычно театр, как магическая коробка, создаёт новый, параллельный мир, а здесь сюжет погружается в живую среду, и мы открыты огромному количеству невероятных совпадений. Мы позволяем искусству и настоящей жизни переплетаться. Отправляясь на спектакль-променад, очень важно быть внимательным: город непредсказуем и способен бесконечно удивлять. Каждый зритель получит дополнительное поле уникального опыта, неповторимого не только в смысле личного проживания, так как любой человек неповторимо воспринимает любой спектакль, но и в смысле произошедших на его пути микрособытий».

«Юра и Лара были здесь» – спектакль-променад по мотивам романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», особенно дорогого жителям нашего города: как известно, прообразом романного Юрятина послужила реальная Пермь. Поэтому на маршруте есть и знаменитый дом с фигурами, и Юрятинская городская читальня, и Мариинская гимназия.

Сюжет начинается на площади перед Театром-Театром, на которой вдруг оказывается Юрий Живаго, герой романа Бориса Пастернака и мюзикла ТТ. Он не знает, как здесь очутился. Герой помнит свое имя, но не может упорядочить обрывки воспоминаний; спустя сто лет все вокруг кажется чужим – здания, люди, звуки. Чтобы понять, для чего он здесь, герою необходимо попасть в Юрятин, город, связанный с важнейшими событиями его жизни и его возлюбленной Ларой. Живаго отправляется на поиски. Сквозь кварталы реальной Перми постепенно проступает образ города, в котором Юра и Лара обрели и потеряли друг друга. Найдет ли Юрий Живаго свою любовь? Вернется ли туда, где он был счастлив?

Сквозь время и пространство – реальное и метафорическое – зритель спектакля-променада вместе с Живаго совершит путешествие по культурным слоям города, обнаружит артефакты прошлого, испытает те чувства, которые герои романа Пастернака испытывали тогда и которые каждый из нас может испытать сегодня: страх, сомнения, любовь.

Семён Александровский, режиссёр-куратор спектакля-променада «Юра и Лара были здесь»:

«Во время аудиоспектакля-прогулки контакт очень близкий: нет такой дистанции, как в театре, когда артист на сцене, а зритель в зале. Здесь все по-другому: ты несёшь героя в своей голове. В спектакле «Юра и Лара были здесь» мы не переносим зрителя в пласт романа – мы имеем дело в некоторой степени со сказочным, мифологическим сюжетом, когда герой просыпается в современности. Архетипическую связь с сюжетом «Доктора Живаго» может ощутить в себе сегодня каждый, ведь это универсальный сюжет поиска – поиска счастья и поиска любви».

Фото: Юлия Савенкова

Полноценная премьера спектакля-променада «Юра и Лара были здесь» состоится 12 августа, но уже сейчас гости и жители Перми могут отправиться вместе с Юрием Живаго на поиски его возлюбленной Лары и следов города Юрятина. До 11 августа включительно проходит тестовый период проекта: до этой даты, во-первых, действует 50% скидка на билет (250 руб. вместо 500 руб.), а во-вторых, на платформе активирована кнопка технической поддержки, специалисты которой с 10.00 до 22.00 ежедневно отвечают на вопросы и помогают справляться с возможными трудностями. Кроме того, дополнительные привилегии действуют для абонентов Теле2 в рамках программы «Больше».

Спектакль-променад «Юра и Лара были здесь»:

- Работает на любых смартфонах с интернет-доступом и наушниками

- Не требует скачивания приложения

- Начинается, когда удобно зрителю

- Создан для индивидуального прослушивания

- Проходит по заданному маршруту: старт – площадь перед Театром-Театром, финиш – Пермь I (часть маршрута преодолевается на трамвае)

- Продолжительность 1 час 20 минут

- Может быть остановлен и завершен позднее (в течение 1 мес. после покупки билета)

- Спектакль-променад – участник программы «Пушкинская карта»

Действующие лица и исполнители:

- Юра Живаго, доктор, поэт – Илья Курицын (студент курса ТТ и ИСИ) - Лара Антипова – Анастасия Демьянец (студентка курса ТТ и ИСИ) - Бард – Сергей Белов (студент курса ТТ и ИСИ) - Случайный попутчик – Алексей Корсуков - Искусствовед – Мария Полыгалова - Школьницы – Эмилия Веприкова, Анна Згогурина (студентки курса ТТ и ИСИ) - Библиотекарша – Татьяна Синёва - Странная дама – Вера Салеева - Охранник – Александр Аверин