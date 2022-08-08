В Пермском крае молодой мужчина хотел переплыть Сылву, но утонул в пяти метрах от берега

Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

Очередная трагедия на воде произошла в минувшие выходные в Прикамье. В воскресенье, 7 августа, в банном комплексе «Маленький принц», который раскинулся на берегу Сылвы в Кунгурском районе, отдыхала компания друзей.

- Употребив горячительный напитки, 36-летний мужчина решил переплыть реку, - рассказывает "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией. - Но когда поплыл обратно, начал тонуть. Со слов очевидцев, до берега ему не хватило доплыть буквально пять метров, удивительно, почему никто не бросился к нему на помощь.

Судя по фотографиям, ширина реки в этом месте невелика - 60-80 метров. А глубина, по словам источника, местами достигает 5-8 метров.

В Кунгурской службе спасения корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что вызов о происшествии поступил около 18.00.

- Бригада выехала на место происшествия, но проводила только визуальный осмотр, так как уже смеркалось. Водолазные работы перенесли на следующий день. Сегодня, 8 августа, около 14.30 тело погибшего мужчины достали из воды, - сообщили в Кунгурской службе спасения.

UPD: Позже с корреспондентом «КП-Пермь» связались родственники погибшего мужчины. Они сообщили, что в тот день мужчина не употреблял спиртное.

- Он отдыхал вместе с родными и спиртное не пил, - рассказывает родственница погибшего. - В воде ему стало плохо, что именно произошло, установит экспертиза, может, это был сердечный приступ. Родные пытались ему помочь, но пока добежали до места, было уже поздно, они ныряли в воду, но там сильное течение и найти его не удалось.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За день в Прикамье утонул уже третий человек

Несчастный случай произошел в Хохловском заливе реки Кама (Подробнее...)