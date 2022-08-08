В Перми пройдет Всероссийский круизный форум

Фото: Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края.

У речных причалов на набережной Камы ежедневно швартуются круизные теплоходы. Из Перми они отправляются в путешествия в Астрахань, Ростов Самару, Волгоград, Санкт-Петербург и другие города. Приходят к нам и лайнеры, совершающие круизы до Прикамья, ведь регион связан водными путями с пятью европейскими морями.

Фото: Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края.

Пермь также стала одним из ключевых городов маршрута «Волжское путешествие». Поэтому совершенно естественно, что местом проведения Всероссийского круизного форума был выбран Пермский край.

На форуме, который состоится в конце сентября, будут обсуждаться актуальные вопросы развития водных путей и судостроительной промышленности, а также внедрения нового вида транспорта. Проведение круизного форума было запланировано во время подписания соглашения, заключенного 12 мая 2021 года между Пермским краем и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. Круизный форум позволит привлечь в туристическую отрасль Прикамья инвестиции, создать условия для подготовки квалифицированных кадров и увеличить поток туристов.

На Всероссийский круизный форум приедут свыше 200 человек из 30 регионов России. Запланированы выступления более 30 спикеров: ведущих политиков, экономистов, предпринимателей, общественников, представителей судостроительной и туристической отраслей.

Ожидается, что вырастет количество туристов, совершающих круизы. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

К участию на форуме приглашены заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства, советник председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волков. Также о своем участии заявили губернаторы Пермского края, Ульяновской, Нижегородской и Саратовской областей, а также главы Татарстана, Мордовии, Марий Эл.

- В рамках деловой части пройдет обсуждение перспектив развития круизного сообщения в России, - рассказали в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края. - Участники форума затронут тему реализации проекта «Волжское путешествие», обсудят совершенствование водной инфраструктуры и внутренних водных путей. Также проанализируют настоящее и будущее круизного туризма в России, законодательство и господдержку отрасли, развитие судостроения и судоходства. К дискуссии присоединятся представители федеральных и региональных органов власти, отраслевые подведомственные учреждения, общественные организации и профессиональные сообщества.

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

На выставочных площадках будут представлены продукты и услуги для круизных перевозок. Гости смогут узнать о реализованных и планируемых отраслевых проектах. Также для участников мероприятия подготовлен ряд экскурсий, в том числе на объекты инфраструктуры водного транспорта.

Организует Всероссийский Круизный форум 2022 Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края.