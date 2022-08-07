Средневековые бои и хороводы на большой поляне: в Хохловке прошел фестиваль исторической реконструкции

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вновь в эти выходные, 6 и 7 августа, музей «Хохловка» дал возможность пермякам окунуться в Средневековье. Фестиваль «На Хохловских холмах» в очередной раз собрал любителей исторической реконструкции.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Закованные в железо рыцари сошлись в поединках на мечах – состязались лучшие мастера исторического средневекового боя.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лучники, одетые в костюмы, полностью соответствующие старинной эпохе, пускали стрелы в мишени. Кузнецы на глазах посетителей ковали железные сувениры и давали мастер-классы. Стекольщики показывали, как в старину делали бусы. А малыши, да и взрослые тоже, играли в лапту и водили хороводы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО