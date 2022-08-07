После четырех месяцев в подвалах дети из ЛНР отдыхают в лагерях Пермского края

В Пермский край приехали 78 ребят из ЛНР

Свой 9-й день рождения Никита из Северодонецка, наверно, запомнит надолго. Впервые он отмечал его не в кругу семьи, а за тысячи километров от родного дома, в Пермском крае. Утром на общелагерной линейке ему вручили набор сладостей, а потом всем лагерем водили вокруг него «Каравай».

В концерте выступил каждый ребенок

1 августа Никита вместе с другими 77 детьми и подростками из Луганской Народной Республики приехал в Пермский край, чтобы отдохнуть в детском лагере. Долгий путь на поезде сдружил ребят. Пусть они все разного возраста - от 7 до 17 лет, но пережитое сблизило их.

- У них хороший настрой: ребята уверены, что, благодаря приглашению в Пермский край, они получат положительные эмоции и много новых впечатлений, - рассказала представитель Министерства социального развития Прикамья Галина Лызлова, сопровождавшая детей в дальней поездке.

Весь август ребята проведут в детских оздоровительных лагерях Пермского и Горнозаводского округов, где для них подготовили интересные программы.

В оздоровительных лагерях Пермского и Горнозаводского округов для ребят подготовили интересные программы.

- Вместе с ровесниками из нашего региона школьники пройдут веревочные курсы, будут участвовать в фестивалях, турнирах, играх, спортивных эстафетах, а также в других мероприятиях, - рассказала замминистра социального развития Пермского края Надежда Подъянова. - Мы старались создать для ребят комфортную обстановку, чтобы они могли хорошо отдохнуть.

39 школьников из Северодонецка приехали в горнозаводский лагерь имени Саши Чекалина. Их распределили по двум отрядам: в одном младшие ребята, от 7 до 12 лет, в другом – те, кто постарше. И с первого же дня луганчан завертела-закрутила лагерная жизнь. Сначала они вместе с пермскими ребятами готовились к торжественному открытию лагеря, которое традиционно проходило через три дня после заезда, чтобы все могли успеть подготовить свои номера.

Так получилось, что большая часть ребят никогда не были в лагере, никогда не выступали на сцене. И им было очень сложно перебороть себя и выйти на сцену перед залом. Но во время концерта свои таланты продемонстрировал каждый ребенок: кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то играл на гитаре или читал стихи. А малыши из Северодонецка даже собирались спеть гимн России. Но так как концерт должен быть представлением отрядов, то они просто исполнили общую песню. А под прозвучавший из динамиков во время линейки открытия гимн все ребята – и пермские, и луганские - вытянулись в струночку, замерев с серьезными, вмиг повзрослевшими лицами.

Каждый день в лагере насыщен разными мероприятиями.

- Чтобы наши отряды стали сплоченнее, мы прошли веревочный курс, во время которого все насмеялись и набегались, - говорят ребята. - После начали готовиться к туристической эстафете. Для этого первым делом нужно было научиться завязывать различные узлы. А еще мы ходили смотреть мультфильмы.

- В ближайшие дни детей ждут экскурсия в городской музей Горнозаводска и путешествие на гору Колпаки, чьи скалы напоминают гребень гигантского динозавра, - рассказала директор лагеря Елена Пономарева.

Веревочные курсы помогают сплотить отряды

Частица России на память

В первый день, едва прибыв в лагерь, ребята из младшего отряда наперебой спрашивали у воспитателей: «А когда мы пойдем гулять на улицу». Те вначале недоумевали: вот же она, улица, то есть зеленая обустроенная территория лагеря, гуляй – не хочу.

- А потом мы узнали, что многие из малышей четыре последних месяца сидели безвылазно по подвалам, из-за обстрелов детей на улицу вообще не выпускали, - объясняет начальник смены Марина Волкова. - Один из мальчиков рассказал, что живет в трехэтажном доме, но части дома нет: «Снаряды прилетели, наша квартира осталась целой, а соседней – не стало».

От таких историй у педагогов комок в горле, но они стараются не подавать виду, поддерживают ребят, чтобы те забыли страшные минуты и вернулись в обычное беззаботное детство, где можно играть и шалить, дружить и влюбляться. И хотя малыши скучают по дому, переживают за родителей, они понемногу начинают оттаивать.

Жители Горнозаводска тоже не остались равнодушными к приезду детей из Луганской республики.

- У нас есть тайные спонсоры, которые привезли ребятам «Чокопай» и сок, - рассказала Марина Волкова. - Причем, чтобы никого не обидеть, привезли на весь лагерь. А 15 августа, тоже благодаря поддержке неравнодушных людей, состоится общий день именинника, когда всем ребятам, у кого в августе день рождения вручат подарки, а также пройдет шоу гигантских мыльных пузырей и выступление аниматоров.

Большой праздник ожидается и на закрытие лагерной смены. Ребята соберутся на большой поляне, сядут в круг и будут петь песни под гитару. А еще будут подарки. Ребята из Северодонецка заранее попросили сувениры с российской символикой - флажки и предметы с российским гербом, чтобы они могли взять с собой на память частицу России.