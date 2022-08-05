Пермяки подобрали породистую собаку и перекрасили, чтобы хозяева ее не узнали

Собаку перекрасили, чтобы хозяева ее не узнали. Фото: Татьяна Мальцева.

- Я каждый день ездила по несколько часов на велосипеде и искала свою Анабель, - говорит пермячка Татьяна Мальцева. – Расклеивала объявления на каждом подъезде, спрашивала у прохожих, но она как сквозь землю провалилась.

Месяц назад Татьяна Валентиновна переехала в новую квартиру с улицы Цимлянской на Белазерскую – это микрорайон Вышка. У нее есть две собаки – лабрадор и джек-рассел-терьер, которому 10 месяцев.

Так Анабель выглядела до того, как потерялась.

- У нас был такой же терьер, но собака умерла, и я решила взять еще одну, такой же породы - рассказала Татьяна Мальцева.

Анабель купили у пермского заводчика за 25 000 рублей, когда ей был всего один месяц, у собаки есть клеймо и документы.

– В тот день Анабель выбежала из квартиры в общий коридор, там были дети с нашего двора, они приходили к соседям в гости, собака пошла с ними, они вместе спустились в лифте. Ребята, наверное, подумали, что она с ними хочет поиграть. Выпустили ее на улицу, а та сбежала. Я следом вышла, но Анабель уже нигде не было.

У Анабель вместо рыжих пятен теперь коричневые. Фото: Татьяна Мальцева.

Татьяна рассказала о своем горе зятю. Мужчина опубликовал пост об исчезновении собаки в соцсетях и вместе с Татьяной мониторил интернет и искал собаку во дворе, где раньше жила Татьяна.

- В один из дней я шла мимо бывшего дома, - говорит Татьяна. - И около подъезда под лавкой я заметила что-то пестрое, подошла ближе и увидела свою Анабель. Ее на поводке держала девочка лет пяти. Я спросила откуда у нее собака, но она ничего не ответила. Я взяла щенка на руки, проверила клеймо и убедилась, что эта моя Анабель. Собаке уже успели пририсовать пятна, и она выглядела как далматинец. Скорее всего, ее покрасили обычной краской для волос цвета типа баклажан.

Соседи не собирались возвращать собаку хозяйке и перекрасили ее. Фото: Татьяна Мальцева.

Хозяйка терьера сказала девочке, что забирает собаку, так как у нее есть на нее документы.

- Объявления о том, что я ищу собаку, висели у подъезда, но никто мне не звонил и не спешил ее вернуть, а наоборот, перекрасили, чтобы ее не узнали. Я жила в первом подъезде, а они в третьем и прекрасно знали, чья это собака. Ребенку я сказала, что родители, если захотят, могут со мной связаться. Анабель за 10 дней сильно похудела, а еще, думаю, что ее обижали, так как при любом взмахе руки она прячется.

Татьяна пока не написала заявление в полицию о краже, но ее родные настаивают на этом, чтобы в следующий раз у воришек не возникло желания забрать чужую собаку и навредить ей.

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