ВодоходЪ: больше круизов из Перми в 2023 году

Больше круизов из Перми в 2023 году. Фото: пресс-служба «ВодоходЪ».

Посетить во время отпуска сразу несколько городов, при этом не перетаскивая багаж из отеля в поезд или аэропорт, а затем снова в отель, не меняя ставший уже привычным номер и не заботясь о завтраке и обеде, - все это позволяет речной круиз на комфортабельном теплоходе. Полноводная красавица Кама дает возможность отправиться в путешествие из Перми в Москву, Санкт-Петербург, Кострому, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Самару, Чебоксары, Волгоград, Астрахань.

Теплоходы компании «ВодоходЪ» уже несколько лет заходят в столицу Прикамья. А в навигацию 2023 года «ВодоходЪ» предлагает целый ряд речных круизов, берущих начало из Перми. Специально для жителей и гостей Пермского края компания выделила теплоход «Виссарион Белинский», где волнующая атмосфера дальнего путешествия сочетается с уютным комфортом кают.

Фото: пресс-служба «ВодоходЪ».

Круизы по системе «все включено» - это трехразовое питание в ресторанах, ежедневные стоянки в новом городе с увлекательными экскурсиями, это анимация для всех возрастов на борту.

В 2023 году пермяки смогут создать «круиз по своим правилам» в новом классе путешествий - «Водоход.Лайт», и сами смогут выбрать, какие услуги будут входить в путевку. Это позволит сделать поездку более бюджетной, но от того не менее увлекательной.

Подробности о речных круизах можно узнать во время «Дней открытых дверей», которые пройдут на теплоходах: «Александр Суворов» (9 августа), «Сергей Кучкин» (30 августа), «Лев Толстой» (9 сентября) и «Александр Радищев» (23 сентября).

Зарегистрироваться на них можно на сайте или по телефону 8 800 555 05 05