«ЕвроХим» поддерживает развитие профессионального образования в российских регионах

Фото Максим Треногин

Благодаря поддержке Минерально-химической компании «ЕвроХим» средние профессиональные учебные заведения в городах ее присутствия принимают участие в федеральном проекте «Профессионалитет», реализуемом Министерством просвещения РФ. Этот проект призван интегрировать колледжи и предприятия реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров, а также способствовать внедрению новых образовательных программ.

В июле в число победителей «Профессионалитета» вошли Ковдорский политехнический колледж (Мурманская область) и Новомосковский политехнический колледж (Тульская область). Это стало возможно благодаря поддержке «ЕвроХима» и предприятий компании: Ковдорского горно-обогатительного комбината и НАК «Азот» в Новомосковске. В тесном сотрудничестве с ними политехнические колледжи будут создавать современные образовательные центры, а их студенты пройдут на этих предприятиях практику.

Оба учебных заведения получат на создание образовательно-производственных кластеров по 100 миллионов рублей. Кроме того, ещё по 20 миллионов рублей выделит им на эти цели компания «ЕвроХим», в финансировании также примут участие региональные власти.

Ранее, благодаря «ЕвроХиму», участником «Профессионалитета» уже стал Кингисеппский колледж технологии и сервиса в Ленинградской области. Он также получил на развитие своей учебной базы 100 миллионов рублей в форме федерального гранта.

«ЕвроХим» последовательно осуществляет проекты по формированию современной системы профессионального образования. Взаимодействуя с Правительством и властями регионов, «ЕвроХим» уже создал Центры детского научного и инженерно-технического творчества в Невинномысске и Новомосковске, а также детский технопарк «Кванториум» в Невинномысске. В Новомосковске сейчас завершается создание Центра для одаренных детей «Созвездие». Стоимость этого проекта превышает 1 млрд. рублей.

- «ЕвроХим» последовательно, фактически «с нуля», создаёт систему подготовки новых инженеров химпрома, реализует масштабные образовательные программы в регионах присутствия. Ноу-хау нашей компании заключается в том, что мы построили полный цикл подготовки специалистов, включающий раннюю мотивацию в школах, специализированное дополнительное образование, олимпиады, целевое обучение в вузах и колледжах, производственную практику на наших заводах и обучение в собственных учебных центрах», – отметил председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Усольский калийный комбинат и компания «ЕвроХим» в Пермском крае также ведут активную профориентационную деятельность в регионе. В Березниках на базе средней общеобразовательной школы № 11 открываются специализированные ЕвроХим-классы с расширенным изучением химии, физики, математики и информатики. В течение года на березниковском предприятии компании проходят практику порядка 180 студентов региональных вузов и сузов, многие впоследствии трудоустраиваются на комбинате.

Фото Максим Треногин

В июне в Перми прошли День карьеры и Ярмарка вакансий «ЕвроХима», где выпускников и студентов учебных заведений познакомили с предприятием и востребованными специальностями. В ходе Петербургского международного экономического форума 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев подписали соглашение о сотрудничестве в развитии среднего профессионального образования. Минерально-химический холдинг планирует создать в Прикамье образовательно-производственный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет».