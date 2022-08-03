На пермской эспланаде откроется летний кинотеатр

Фото: ВК Алексея Дёмкина

Центральная часть эспланады постепенно приобретает новый облик. Уже осенью пермяки смогут погулять по 66-му кварталу, где расположен памятник Героям фронта и тыла. А уже сейчас расскажем, что будет там находиться.

Пожалуй, самым интересным объектом обновленного квартала станет летний кинотеатр. На эспланаде установят огромный экран, а перед ним на газоне разместят кресла-мешки, сидя в которых можно будет смотреть трансляции.

Вся площадь квартала будет пересечена диагональными дорожками. А вдоль центральной аллеи расположат Аллею доблести и славы, на которую перенесут мемориальные плиты, посвященные известным пермякам и знаменательным событиям истории города. Плиты расположат на специальных платформах, чтобы по ним не ходили пешеходы.

В зоне семейного досуга появится площадка с разметкой для игр, уличные музыкальные инструменты и уличные шахматы, столбики-балансиры из дерева. А для малышей - специальные «норы» для ползания и сетка-«дождь», на которой можно подтягиваться и висеть.

В сентябре на эспланаде установят новые фонари и смонтируют систему видеонаблюдения, а также высадят свыше 400 деревьев и 10 тысяч кустарников.

Вдоль эспланады на горке по улице Петропавловской появятся новые зеленые насаждения: березы, груши, клены, черемухи, рябины, а также миндаль, можжевельник, гортензии. Их высадят небольшими участками, соединенными в блоки в виде геометрических фигур в стиле пэчворк. А в верхней части сквера смонтируют детские качели и уличные тренажеры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На уже построенном участке эспланады будут работать два кафе-холма. Сейчас администрация Перми ищет арендаторов для них. Одним из требований является присутствие в меню кафе как минимум пяти блюд «Пермской кухни».