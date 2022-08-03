В Прикамье пройдет бесплатная консультационная программа для IT- специалистов

Антон Немкин - один из основателей Цифровой долины Прикамья

Региональное Агентство инвестиционного развития Прикамья начинает принимать заявки от технологических компаний и команд Прикамья на участие в бесплатной образовательно-консультационной программе «Носороги НТИ».

Подать заявку на участие можно до 10 сентября. И по нескольким направлениям. Например, национальная технологическая инициатива, сквозные технологии, цифровая экономика или приоритетные направления развития технологий. Зарегистрироваться можно здесь.

Тем, кто пройдет акселерационную программу, Агентство поможет найти экспертов, которые смогут подготовить заявки на финансирование. Что это даст? Благодаря такой поддержке компании смогут расширить свой бизнес или увеличить собственные доходы.

В конце 2021 года в федеральном Минцифры заявили о трех форматах финансирования цифровых проектов в субъектах страны. На федеральном уровне, предоставление регионам субсидий Минцифры РФ для внедрения федеральных инициатив в особенно важные проекты, программа самостоятельного регионально-муниципальной поддержки.

Координатор федерального проекта «ЕР» «Цифровая Россия», один из основателей Цифровой долины Прикамья Антон Немкин говорит, что оперативная цифровизация, которую демонстрируют Пермский край, Удмуртия и ряд других регионов страны, подтверждают стратегические планы законодательной и исполнительной власти России о максимально оперативном достижении цифрового суверенитета страны.

«Самые активные регионы смогут выйти на финишную прямую достижения цифрового суверенитета уже в начале 2023 года», - сказал Антон Немкин. В 2022 году российские регионы потратили на ИКТ 205,1 млрд. руб. Это на 9% меньше, чем в 2020 году. В 2022 году суммарные расходы регионов на ИКТ увеличены почти на 19% до 243,4 млрд. руб.

«Уже сегодня доходы от ИT-отрасли занимают большую долю в структуре бюджета Республики Удмуртии. Это значит, что те меры поддержки, которые предлагает команда Удмуртии, не только актуальны для предпринимателей, но и дают эффект. За последние пять лет налоговые поступления от ИT- отрасли выросли на 65%, и основной фактор ее роста – кадры. Только в первом квартале численность работников сектора выросла на 34,6% и составила почти 12 тысяч человек. Сейчас в Академии обучается 273 человека, до конца года планируем выпустить 375 человек. Хотим увеличить цифру до 500 выпускников ежегодно. Академия "Цифра", безусловно, даст новый импульс развитию ИT-сектора в Удмуртии», – заявил глава республики Александр Бречалов.

Справка

Участники научатся разрабатывать выигрышную продуктовую стратегию, проводить качественные и количественные исследования, систематизировать бизнес-модель продаж, создавать и проверять гипотезы с минимальными затратами. Эксперты расскажут, как выбирать эффективные инструменты для управления продуктами, управлять ожиданиями, мотивацией сотрудников, финансовой эффективностью продукта и привлекать инвестиции.

Участники в будущем смогут выйти со своими проектами на внешние рынки. Для этого они проанализируют зарубежные рынки и спрос на свою продукцию. Вместе с авторами проектов эксперты совершат первые экспортные продажи. Развитие экспорта компаний Пермского края – одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона.