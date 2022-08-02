В Перми 11-летний мальчик вышел из реабилитационного центра и пропал

. Фото: Василий Вахрин

В Перми ищут 11-летнего ребенка. Как сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой, мальчик пропал еще 30 июля.

Пропавший вышел из реабилитационного центра СРЦН «Радуга», что находится в Свердловском районе Перми по улице Куйбышева.

Особые приметы ребенка:

- рост 145-150 сантиметров;

- среднее телосложение;

- светло-русые волосы и карие глаза.

В момент исчезновения на нем была белая футболка с черно-красной надписью Reebok. На ногах - черные штаны с желтым и белым рисунком, а на руке был синий браслет.

Всех, кто видел мальчика, просят позвонить полицию или волонтерам-поисковикам по телефону 204-49-04.