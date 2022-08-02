Пермский врач рассказала, почему в жару опасно есть мороженое и купаться в речке

Есть мороженое в жару не всем полезно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самый жаркий за всю историю метеонаблюдений июль в Прикамье плавно перешел в теплый и солнечный август. На пляжах города по-прежнему много отдыхающих, а одни из самых популярных товаров в продуктовых магазинах – это вода из холодильника и мороженое. Оказывается, такие способы охладиться могут быть опасны. Об этом рассказала главный внештатный терапевт краевого Минздрава, профессор медицинского университета Наталья Корягина. Публикуем ее комментарий:

«Под воздействием холода сужаются кровеносные сосуды в горле. При суженых сосудах в крови может уменьшаться количество клеток иммунной системы - лимфоцитов. Поэтому в результате переохлаждения защитная сила организма ослабевает. Особенно это касается групп риска - тех, у кого хронический тонзиллит, увеличенные миндалины и даже кариес. А кариес, в свою очередь, вызывает системные воспаления, что увеличивает риск прогрессирования атеросклероза.

Чтобы наслаждаться холодной едой и избежать простуды, нельзя допускать резкого перепада температуры. А еда и напитки у детей и пожилых с хроническими заболеваниями вообще должны быть комнатной температуры.

Купаться в речках нужно с осторожностью детям до пяти лет, тем, у кого есть заболевания мочеполовой системы. Фото: Анна Маркова

Еще одна летняя проблема - купание и простуда. Сейчас вода в стоячих водоемах прогревается и до 25 градусов. Да, плавание допустимо, если говорить о тех, кто не относится к группам риска. Беречься нужно детям до пяти лет, тем, у кого есть заболевания мочеполовой системы — особенно пиелонефрит и цистит. А также беременным и женщинам во время месячных — им может грозить развитие инфекций. Переохлаждение может вызвать риск обострения либо хронического заболевания.

Дополнительные риски у пожилых: если они во время жары опускаются в 20-градусную воду, это может вызвать угнетение микроциркуляции и, как следствие, обострение гипертонии, ишемической болезни и прочего. Прыгать из горячей бани в холодную воду тоже допустимо, только с подготовкой и исключительно при отсутствии алкогольной интоксикации. Есть случаи внезапной остановки сердца — это стимуляция симпато-адреналовой системы, риск инсульта и инфаркта.

В России выросла смертность трудоспособных мужчин почти на 19%, причина в опасной комбинации: алкоголизация, баня и холодная вода. В жаркую погоду лучше больше пить чистой воды, а если вы чувствуете, что перегрелись - примите контрастный душ и выпейте травяного чая».

С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8 851 человек.

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