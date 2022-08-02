Как пермякам выбрать спорт для ребенка, чтобы он был полезным и результативным

Спорт в первую очередь должен нравиться ребенку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У моей знакомой три дочки. И из всех троих она мечтала вырастить олимпийских чемпионок по художественной гимнастике. В итоге старшая получила травму и ушла из спорта. Средней просто надоели изнуряющие тренировки, и она без ведома родителей вместо художки стала бегать на танцы. Младшенькой пять, она пока занимается, но уже бастует, когда ее лишают конфет – за весом следят строго. Когда я спросила, зачем ты их мучаешь нелюбимыми занятиями, оказалось, что она сама хотела стать гимнасткой, а когда мечта не сбылась, решила оторваться на детях.

Август – месяц, когда родители не только собирают детей в школу, но и ищут, в какие секции отдать любимое чадо. И совсем необязательно, что девочкам подойдет фигурное катание, а мальчикам - хоккей. Как угадать с выбором, чтобы от занятий была и польза, и удовольствие? Разбирались в этом вопросе вместе с психологами и спортивными врачами.

С детства современные дети соревнуются за оценки в школе, в секциях за первые места. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Невредный спорт

В первую очередь, занятия спортом должны развивать физическое здоровье, никаких противопоказаний и ограничений у ребенка быть не должно. Чтобы исключить отклонения и получить доступ к определенным тренировкам, стоит сходить к педиатру или специалисту по спортивной медицине. Медики изучат карту здоровья ребенка, проанализируют перенесенные заболевания и в случае необходимости назначат дополнительное обследование. Например, если были шумы в сердце, рекомендуют сделать ЭКГ.

Еще один медицинский способ узнать, к какому виду спорта предрасположен ребенок - генетический анализ. Он покажет, какие задатки есть и что лучше развивать: быстроту, силу, выносливость. Такой анализ делают в платных лабораториях, расшифровать его сможет сам родитель, показатели будут указаны в процентах.

Главное – желание ребенка

- Прежде, чем определяться с видом спорта, обратите внимание на желание самого ребенка, покажите ему разные виды активностей, - говорит доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья Пермского медуниверситета Павел Чайников. - Поиграйте вместе в футбол, бадминтон, баскетбол и спросите, что ему больше понравилось. Пользы и спортивных результатов не будет, если ребенок занимается из-под палки.

Следующий этап – посетите пробное занятие, чтобы тренер оценил физические данные и потенциал будущего спортсмена. Педагог проведет минимальные испытания и предложит выполнить несколько упражнений, чтобы посмотреть, насколько ребенок сильный, быстрый и выносливый.

- Если он высокий и склонен к выносливости – можно рассмотреть легкую атлетику, если подвижный и все хорошо с координацией, это игровые виды спорта, - объясняет Павел Чайников.

Бывает, что тренировки понравились, но спустя время энтузиазм пропадает. Стоит ли посещать секцию насильно?

- Здесь нужен откровенный разговор по душам, чтобы понять причину: почему пропало желание заниматься? - считают специалисты. – Увы, нередка ситуация, когда сам спорт нравится, а проблема – в коммуникации с тренером или ребятами. Может быть у вашего ребенка что-то не получается и над ним смеются. Или тренер слишком требователен, повышает голос и так далее. Либо разбирайте ситуацию, объясняйте, что педагог – это авторитет. Либо меняйте команду.

По мнению психолога, гнаться за модой не стоит, нужно выбирать то, что пригодится в жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А если мне и плыть охота?

Бывают очень активные дети, которые после двухчасовых тренировок полны сил и энергии. Кажется, они совсем не устают. Можно ли заниматься сразу двумя видами спорта?

- Если справляется нагрузками и не устает, ему хватает мотивации и энергии, не нарушен сон, эмоциональное состояние, почему бы и нет, - говорят врачи по спортивной медицине. - Пусть его энергия будет направлена в спортивное русло.

Но здесь важна золотая середина.

- Можно выбрать хоть пять кружков, но не забывайте, что детство бывает раз в жизни, - говорит психолог Людмила Кочкаева. - Ничего хорошего, если после детского сада или школы вы как угорелые несетесь сначала на бальные танцы, потом в бассейн, а домашние задания делаете в то время, когда давно пора спать. Как же выкроить время на простое общение с родителями, совместные игры, чтение, вечерние посиделки за чаем?

Выбираем не то, что модно, а полезно

Психологи сходятся во мнении, что зачастую родители действительно отдают ребенка туда, о чем сами мечтали в детстве. И тема выбора той или иной секции идет параллельно со своей неудовлетворенной потребностью.

- Ребенок открывает мир глазами родителей, - продолжает психолог. – И очень часто родители советуют именно то, что сами так и не попробовали, а очень хотели. Пример не из спорта, но очень показателен. Как часто люди, окончившие музыкальную школу, приводят в нее своих детей? Редко. Потому что в большинстве своем заниматься их заставляли родители. Кому охота после основной школы бежать в музыкалку, писать диктанты и учить гаммы? Исключение – особо одаренные дети.

Психологи считают, главное, что нужно брать от физической культуры – это даже не соревновательный момент, а опыт и навык, который пригодится в жизни.

- В профессиональный спорт пробиваются единицы. Вы уверены, что ради призрачного шанса стоит гробить ребенку детство и, возможно, здоровье? Соревнования будут в школе – за знания, оценки, а занятия спортом должны дополнять гармоничное развитие личности. Обратите внимание на тренера, это должен быть влюбленный в профессию и умеющий увлечь педагог. И не бойтесь дать ребенку право на ошибку. Пусть окончательное решение, чем заниматься, примет он сам. Это его выбор, который нужно уважать, а в случае неудачи – поддержать.

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