30 ярких моментов с праздника Воздушно-десантных войск в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во второй день августа улицы Перми, как водится, пестрят голубыми беретами и тельняшками – десантники отмечают День ВДВ.

Воздушно-десантные войска были созданы ровно 92 года назад: 2 августа 1930 года под Воронежем впервые совершили прыжки 12 парашютистов-десантников.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С утра пермские вэдэвэшники с детьми и женами стали подтягиваться к памятнику ВДВ на бульваре Советской Армии на улице Сибирской. В скульптурной группе изображен и бюст основателя этого рода войск генерала армии. Героя Советского Союза Василия Маргелова, в честь которого сами десантники называют ВДВ «войсками дяди Васи».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- За ВДВ! – скандировали собравшиеся у монумента. – Никто кроме нас!

Такой же слоган был написан на знаменах и транспарантах, которые несли люди в тельняшках.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО