Для Перми и Уфы июль стал самым сухим за всю историю наблюдений

Средняя температура июля составила +20 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В июле погода принесла неожиданный рекорд, - рассказал доцент Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета. - В Перми за месяц выпало всего 8 миллиметров осадков – 10 процентов от нормы, в результате чего июль стал самым сухим в истории метеорологических наблюдений. Таким образом побит рекорд июля 2010 года, когда за месяц выпало всего 11 мм осадков. наиболее засушливой в июле была восточная часть Пермского края. В то же время на северо-западе увлажнение было почти достаточным.

Столь же аномально засушливым стал июль в Башкирии и Свердловской области. В Уфе за месяц выпало 9 миллиметров осадков – это тоже абсолютный рекорд, а в Екатеринбурге − 11 миллиметров, там июль стал самым сухим с 1839 года.

При этом крупных температурных аномалий синоптики не зафиксировали.

- Месяц был похожим на июль 2016 года – довольно стабильным по температуре, - говорит метеоролог. - Не было сильной жары, за исключением четырех дней – с 11 по 14 июля, когда температура повышалась до + 30… + 32 градусов. Максимальная температура за месяц отмечалась в Перми 11 июля: +31,9 градуса, это стало суточным рекордом. По краю максимум составил +32,6 градуса - 12 июля. Довольно холодной оказалась первая пятидневка, в ночь на 5 июля в Перми похолодало до +5, едва не был перекрыт рекорд минимальной температуры для этих суток. Средняя температура июля составила +20, это всего на полтора градуса выше нормы. Самым жарким был июль в 2020 году, когда в Пермском крае доходило до +38 градусов.

Антициклон, пришедший с северо-запада Европейской территории России на Урал в середине первой декады июля, принес устойчивое тепло. Но предполагалось, что он проживет всего две недели. Так и произошло, но на смену ему пришел другой, простоявший до конца месяца. И, по словам синоптиков, этот антициклон будет сохранять свое влияние до конца этой недели, обеспечивая нас теплом и солнцем.

Как обстоят дела в других регионах Приволжья? Прошлогодний июль был очень сухим и жарким на юге, а на севере стояла нормальная теплая погода. А в этом году наоборот - жарко на севере и прохладно на юге.

- В Оренбурге и дождей было достаточно, и температура ниже нормы, - говорит Андрей Шихов. - В Башкирии очень сухо, но не жарко. А вот аномальное тепло было в Республике Коми, особенно на севере, ближе к полярному кругу. Температура была те же 23-28, но для них это непривычно жарко. Это большая роскошь, чтобы весь июль стояло тепло.

В Самарской и Саратовской областях в июле проходили сильные ливни, были грозы со шквалами и градом. Наибольшее количество дождей отмечалось в Пензенской области - там выпало 104 миллиметров или 171 процентов нормы. Сильные ливни прошли и в Кировской области. 18 и 19 июля там выпала месячная норма осадков. В Оренбургской области за месяц выпало 34 мм осадков, что составляет 85 процентов нормы. На остальной части Приволжья дожди вылили на землю125-174 процента месячной нормы осадков.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65