Синоптики рассказали, каким будет август 2022 в Пермском крае

Пока еще можно устраивать пикники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Антициклон, пришедший с северо-запада Европейской территории России на Урал в середине первой декады июля, принес устойчивое тепло, - рассказал «КП»-Пермь» доцент Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ. - Но предполагалось, что он проживет всего две недели. Так и произошло, но на смену ему пришел другой, простоявший до конца месяца. И этот антициклон будет сохранять свое влияние до конца этой недели, обеспечивая нас теплом и солнцем.

Июль в Пермском крае стал рекордно сухим: осадков выпало всего 10 процентов от нормы. Как отметил метеоролог, в августе такого дефицита осадков уже не ожидается, однако первая декада месяца останется жаркой и сухой. Но антициклон проживет только до 8-9 августа, а ему на смену придет циклон, благодаря деятельности которого в Пермском крае в середине месяца вероятен избыток осадков.

- Пик жары ожидается 7-9 августа, когда дневная температура может достичь отметки +30 на большей части Прикамья, - говорит Андрей Шихов. – После ослабления антициклона начнутся локальные ливни и грозы, придет похолодание. А в третьей декаде августа в регион придет тепло с юга. Температура воздуха ожидается выше нормы на 2 градуса, а количество осадков – около нормы.

В целом, по словам синоптика, август ожидается умеренно теплым - на юге на один градус, а на севере на 2-2,5 градуса теплее нормы. В Перми средняя температура августа может составить около +17 градусов.

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